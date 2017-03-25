Кто может объяснить? Почему на сайте автобусы Бердска отражаются не регулярно? Особенно в выходные дни. Сайт очень удобный, так как автобусы часто едут не по расписанию, часто пропускают рейсы.

Маршрутки меня не устраивают так как имею большой рост, приходится по работе часто ездить с длинными вещами, авто не имею по состоянию здоровья. Вот ответ с сайта РНИС: «Сообщаю, что на данный момент на сайте «РНИС» при отслеживании Транспортных Средств (далее — ТС) Вы увидите только те ТС, которые Перевозчик (в данном случае МУП «Бердское автотранспортное предприятие») назначил на маршрут на сайте «РНИС», а также если Перевозчик передает навигационную информацию по данным ТС в режиме реального времени».

Получается что даже если Перевозчик не назначил ТС на маршрут (в РНИСе) или не передает навигационную информацию в режиме реального времени в РНИС, фактически ТС всё равно могут ходить по маршруту. В данном случает система не мешает фактическому передвижению ТС и выполнению маршрутов!

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