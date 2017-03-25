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Кто жил на месте Бердска много веков назад, какие находки были обнаружены при раскопках в районе устья реки Раздельная (р.Гуменка), пос. Санаторный, водозабора, лагеря «Красная горка» — ответы на эти вопросы можно будет узнать завтра, в воскресенье 26 марта на публичной лекции археолога, кандидата ист. наук. С.Г.Рослякова «За много веков до нашего города». Лекция проходит в рамках музейного цикла «Чтения с волшебным фонарем» в арт-зале Бердского историко-художественного музея по ул.Спортивная, 11. Начало в 11:00 ч. Вход свободный.
Здесь же в 14:00 ч. начнется очередной киносеанс в Музейном кинозале. На экране – мультфильм юных бердских мультипликаторов об истории Бердска, созданных анимационной студией «Дом» ДХШ «Весна» к 300-летию города Бердска, другие мульт-шедевры. Вход свободный.
В перерыве между этими мероприятиями – бердчан приглашают познакомиться с выставкой коллекционных кукол «Путешествие куклы в пространстве и времени», где представлено более 200 кукол из дерева и керамики, текстиля и кожи, из разных исторических эпох и разных стран мира; выставкой городского конкурса «Юный художник»; исторической выставкой «Жили-были бердчане..» и другими.
Тех, кто решит посетить в один день все три мероприятия, музей угостит чашкой вкусного ароматного чая из самовара.
Время работы музея в воскресенье: 10:00-16:00 ч.
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