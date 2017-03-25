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Приглашаем на публичную лекцию археолога

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Музей:

Кто жил на месте Бердска много веков назад, какие находки были обнаружены при раскопках в районе устья реки Раздельная (р.Гуменка), пос. Санаторный, водозабора, лагеря «Красная горка» — ответы на эти вопросы можно будет узнать завтра, в воскресенье 26 марта на публичной лекции археолога, кандидата ист. наук. С.Г.Рослякова «За много веков до нашего города». Лекция проходит в рамках музейного цикла «Чтения с волшебным фонарем» в арт-зале Бердского историко-художественного музея по ул.Спортивная, 11. Начало в 11:00 ч. Вход свободный.

Здесь же в 14:00 ч. начнется очередной киносеанс в Музейном кинозале. На экране – мультфильм юных бердских мультипликаторов об истории Бердска, созданных анимационной студией «Дом» ДХШ «Весна» к 300-летию города Бердска, другие мульт-шедевры. Вход свободный.

В перерыве между этими мероприятиями – бердчан приглашают познакомиться с выставкой коллекционных кукол «Путешествие куклы в пространстве и времени», где представлено более 200 кукол из дерева и керамики, текстиля и кожи, из разных исторических эпох и разных стран мира; выставкой городского конкурса «Юный художник»; исторической выставкой «Жили-были бердчане..» и другими.

Тех, кто решит посетить в один день все три мероприятия, музей угостит чашкой вкусного ароматного чая из самовара.

Время работы музея в воскресенье: 10:00-16:00 ч.

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Приглашаем на публичную лекцию археолога

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 25 марта 2017 г. [17:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 54%

25 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 72%

26 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.8 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 82%

27 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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