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1 апреля освятят Богоявленский храм в Микрорайне

В следующую субботу, 1 апреля, состоится освящение Богоявленского храма в Микрорайне. Об этом «Курьер.Среда.Бердск» сегодня, 25 марта, сообщили прихожане.

— Приглашаем всех желающих в этот день разделить с нами эту радость! Богослужение с чином освящения начнётся в 8 часов! — сообщили православные.

Как писал «Курьер.Среда.Бердск», первоначально храм планировали открыть к 300-летию Бердска. Однако из-за финансовых трудностей этого не удалось сделать. Митрополит Тихон, побывав в Бердске в январе, пообещал, что открытие состоится к Пасхе 16 апреля. Видимо, так и произойдет.

Богоявлениский храм начали строить в 2015 году. Деньги на него пожертвовали прихожане и меценаты. Строительство церкви обошлось в более, чем 15 млн рублей. На территории православного храма также появилась воскресная школа и дом паломников.

Богоявленский храм стал третьим по счету в Бердске. Настоятелем в нем назначен отец Сергий (Рогов).

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1 апреля освятят Богоявленский храм в Микрорайне

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 25 марта 2017 г. [16:45]

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Курьер.Среда.Бердск

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