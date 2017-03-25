Митинг против коррупции высших должных лиц государства пройдет в Новосибирске 26 марта в сквере с фонтаном у театра «Глобус». Организаторы опротестовали в суде запрет городских властей на проведение акции и выиграли дело.

Новосибирские активисты планировали устроить митинг по следам фильма «Он вам не Димон» в местном гайд-парке — на площадке у «Глобуса», где публичные мероприятия можно проводить без согласования, однако столкнулись с запретом со стороны городских властей. В мэрии объяснили, что в сквере у театра просела плитка, и необходим срочный ремонт. Организаторы предложили другой вариант — Первомайский сквер, но снова получили отказ: на этой площадке уже запланировали другую акцию — «Обними Новосибирск».

Альтернативы заявителям мэрия так и не предоставила, поэтому они решили все равно проводить пикет в Первомайском сквере, одновременно обжаловав отказа властей на размещение у «Глобуса». В воскресенье, 25 марта, суд удовлетворил требования активистов.

«Судья Малахов из Центрального районного суда признал действия мэрии незаконными, а митинг в сквере у „Глобуса“ — разрешенным. Друзья, мы реализуем свое конституционное право и идем на согласованный митинг к „Глобусу“!» — сообщил Тайге.инфо организатор акции, координатор штабов Алексея Навального в Западной Сибири Сергей Бойко.

Митинг начнется в 14:00, при этом в Первомайском сквере будут стоять несколько человек с указателями, как пройти к театру «Глобус», отметил он.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», оппозиционер Алексей Навальный предложил провести публичные мероприятия 26 марта, чтобы обратить внимание на расследование Фонда борьбы с коррупцией о деятельности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Авторы фильма «Он вам не Димон» связывают главу правительства с фондами, подконтрольными его однокурснику и другу Илье Елисееву. По их мнению, озвученные факты свидетельствуют о том, что Медведев через доверенных лиц «использует» несколько усадеб, вилл, другую недвижимость, яхты и виноградники, которые были приобретены за счет пожертвований крупных бизнесменов и кредитов госбанков.

В один день акции пройдут в 98 городах России, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Бойко. В том числе в Бердске, несмотря на официальный отказ власти. Чиновники сослались на то, что заявленное сторонниками Навального врем и место уже занято. Дескать, раньше подали уведомление на проведение экологической акции в воскресенье, 26 марта, с 10.00 до 15.00 на площадке между зданием бердской мэрии и ЦУМом. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Анна Чекмазова.

Кроме того, как отметил Бойко, в ответе бердские чиновники указали и другую причину отказа — массовую уборку снега в городе. Тем не менее в Бердске антикоррупционный пикет состоится с 13.30 до 15.15. Организатор акции и руководитель штаба Навального в Новосибирске уверен в своей правоте: раз власть не предложила альтернативного места и времени, то согласно закону, пикет считается согласованным.

Ожидается, что на площадку к ЦУМу выйдут порядка 50 бердчан.

Новости smi2.ru