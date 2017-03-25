В пятницу, 24 марта, завершены работы по восстановлению подачи электроснабжения в дом №2А по улице К. Маркса в Бердске. На месте работают несколько бригад электриков, уже установлены все электрощитовые шкафы, ведется монтаж электропроводки. Подключены электрощитовые шкафы на всех 9 этажах здания, сообщили в пресс-центре бердской мэрии.

Как рассказал директор муниципальной УК Андрей Гусев, средства на ремонт поврежденных пожаром электрощитовых шкафов и подключения отдельным кабелем лифта, выделены из резервного фонда, комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Бердска.

Всего было выделено 528, 5 тысяч рублей на восстановление подачи электроэнергии и восстановление работы лифта. В эту сумму вошла закупка и комплектация электрощитовых шкафов, кабеля, проводки, оплата работы специалистов. На данный момент подключены все квартиры, кроме тех, в которые не удалось попасть электрикам. Также запущен лифт, для него проведен отдельный кабель, чего не было сделано раньше. Технологические каналы между этажами запенены специальной негорючей пеной.

Кроме того, администрация Бердска подготовит и направит обращение в фонд модернизации ЖКХ Новосибирской области о переносе сроков проведения капитального ремонта дома. На контроль чиновники взяли ситуацию с эвакуационными выходами.

Старший по дому Сергей Кашуба отметил, что доволен тем, как идут работы по восстановлению электроснабжения в доме. По его словам, электрики работают очень профессионально с 8 часов утра до 11 вечера. 21 марта вечером начали производить подключения по квартирам, 22 марта были подключены все квартиры, в которых находились жильцы.

К сожалению, в часть квартир электрикам не удалось попасть, чтобы подключить свет. В связи с этим руководство муниципальной управляющей компании обращается к собственникам квартир №114, 33, 39, 49, 50, 135 с просьбой позвонить в диспетчерскую по телефону 5-44-00, либо в офис УК 2-15-10 и согласовать время прихода электриков.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», возгорание электрощитка в 9-этажном общежитии на ул. К. Маркса произошло утром 19 марта. Огонь по незакрытым технологическим каналам быстро перекинулся на все 9 этажей, в том числе на кровлю. Все оперативные службы города сработали слаженно и оперативно, удалось избежать жертв и пострадавших.

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