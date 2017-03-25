СМИ опубликовали видеозапись, на которой запечатлен момент убийства бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова. Через некоторое время запись была удалена «за нарушение правил YouTube в отношении натуралистичного контента», однако на сайте видеохостинга осталась ее копия. Кроме того, она есть на сайте «Газеты.ру».

Видео убийства Дениса Вороненкова (18+)

Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Убийцей оказался гражданин Украины, участвовавший в боевых действиях на востоке страны. Президент Порошенко назвал случившееся «актом государственного терроризма» со стороны России. Российские коллеги погибшего настаивали на криминальной подоплеке преступления. При этом за десять 10 до убийства защита Вороненкова по его просьбе сообщила правоохранительным органам России его адрес в Киеве, передает Ъ.

24 марта советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что убийство Дениса Вороненкова было совершено гражданином Украины Павлом Паршовым. По словам господина Геращенко, преступник — уроженец Севастополя и «агент российских спецслужб», прослуживший год в одном из подразделений нацгвардии Украины. По информации украинской газеты «Обозреватель», 28-летний Павел Паршов ранее был объявлен в розыск за совершение преступлений, предусмотренных ст. 205 и ст. 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).

Певица Мария Максакова, жена убитого Дениса Вороненкова, впервые дала комментарии после гибели мужа, передает «112 Украина» со ссылкой на СМИ.

«Не буду даже думать, кто это сделал, кто это заказал и выполнил. Ничто мне его не вернет. Понятно, что правоохранительные органы будут этим заниматься, это их работа. А я буду думать о том, что у меня есть мальчик, которому 11 месяцев», — заявила она.

По словам Максаковой, она не знает, что будет дальше.

«Если честно, я вообще не знаю, что я буду делать. У меня не было ничего в жизни важнее него, ничего. Сейчас я даже не понимаю, как и зачем что-то делать дальше — и чего-то хотеть. Я на грани того, что можно выдержать вообще», — подчеркнула певица.

Помимо этого вдова Вороненкова рассказала, что в настоящее время ее усиленно охраняют.

«Сейчас, конечно (меня охраняют), это вообще туши свет. Возят на бронированной машине. (Охрана у Дениса) была, но не такая, как у меня сейчас. Если бы его так охраняли, все было бы в порядке», — подытожила Максакова.

Ранее Людмила Максакова, мать Марии Максаковой, комментируя убийство Дениса Вороненкова, заявила: «Ну и слава тебе господи, а что с ним еще делать?», сообщает «Газета.ру».

Денис Вороненков был убит около полудня 23 марта в самом центре Киева — возле Бессарабской площади у дверей пятизвездной гостиницы «Премьер Палас». Он шел на встречу с бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Как сообщил последний, отпевание и похороны Вороненкова пройдут сегодня, 25 марта, в Киеве.

Новости smi2.ru