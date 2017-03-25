В субботу, 25 мата, в Бердске прошел зональный фестиваль самодеятельности сотрудников полиции. В художественном конкурсе участвовали не только ныне служащие полицейские, но и ветераны органов внутренних дел, а также члены их семей.

В бердский ДК «Родина» приехали творческие команды сотрудников полиции из Сузунского, Маслянинского, Черепановского и Искитимского районов. Конечно, показали свои вокальные и танцевальные способности и представители отдела МВД по Бердску.

Бердчане сделали ретроспективу работы органов внутренних с момента образования рабоче-крестьянской милиции до наших дней с акцентом на том, как защищали страну правоохранители в годы Великой Отечественной войны.

Автор видео Анастасия Солодкова

Помогали выступающим местные хореографические коллективы. Это, как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» замначальника городского отдела МВД Роман Молодавский, разрешено условиями фестиваля. «Профессиональные» танцоры и певцы были во вех командах.

Под крики «браво» завершили вокально-танцевальную композицию на песню «Тучи в голубом» бердские полицейские.

Автор видео Анастасия Солодкова

Соревновательность конкурса, по мнению Романа Михайловича, не умоляет развлекательной составляющей, ведь полицейские пришли с семьями в свой выходной, чтобы в том числе отдохнуть.Кстати, среди зрителей были замечены бывшие руководители бердской полиции Илья Шипицын и Сергей Терентьев.

Уметь не только стрелять и ловить преступников, но и петь и вальсировать для сотрудника органов внутренних дел тоже важно, уверен замначальника отдела МВД по Бердску:

— Талантливый человек должен быть талантлив во всем. Если что-то не умеем — учимся, развиваемся. Это интересно и полезно с точки зрения общего развития наших сотрудников. Это, наконец, красиво.

Автор видео Анастасия Солодкова

Компетентное жюри строго оценивало все номера — качество исполнения, оригинальность, соответствие заявленной тематике фестиваля. На этот раз творческий конкурс посвятили 100-летию создания органов внутренних дел в России.

В основном полицейские пели и танцевали. Некоторые команды, например, сузунская, показали сценку по мотивам кинофильма «Джентльмены удачи» — «Пасть порву, моргалы выколю, рога пообламаю».

Полицейские очень волновались. Многие, говорят, впервые вышли на сцену и выступили в несвойственном для себя качестве.

Между тем, волнение не помешало бердским полицейским выступить достойно. Они завоевали первое место. Вторыми стали маслянинцы, третьими — стражи порядка из Сузуна.

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