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Полицейский украл из вещдоков 100 тыс. рублей и заменил их копиями

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летнему бывшему сотруднику одного из отделов полиции г. Новокузнецка. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения), сообщает сайт СК по Кемеровской области.

Следствием и судом установлено, что обвиняемый, испытывая материальные трудности, решил присвоить себе 100 тысяч рублей, проходившие вещественным доказательством по делу о коммерческом подкупе, и которое он сопровождал как оперативный сотрудник. Чтобы скрыть преступление, присвоение денежных средств, мужчина откопировал купюры и упаковал их надлежащим образом. Преступление было выявлено, когда следователь территориального Следственного комитета в рамках расследования уголовного дела стала осматривать вещественные доказательства. Материалы были переданы сотрудникам ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по Кемеровской области, которые установили подозреваемого. Осужденный свою причастность отрицать не стал, дал признательные показания.

Приговором суда бывшему сотруднику полиции назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, в качестве дополнительного наказания 5 тысяч рублей штрафа.

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Полицейский украл из вещдоков 100 тыс. рублей и заменил их копиями

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 25 марта 2017 г. [14:20]

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