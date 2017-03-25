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Секс приравняют к взятке

Минюст намерен расширить понятие взятки. В него могут включить нематериальные преимущества, в том числе секс. Ведомство уже разрабатывает поправки в законодательство, сообщается на сайте министерства. Какие еще услуги будут считать взяткой и как это будут доказывать, выясняла Альбина Хазеева. Дискуссия о нематериальных взятках идет в стране последние несколько лет. С инициативой ввести в Уголовный кодекс такое определение ранее уже выступала Генпрокуратура. Причислить услуги неимущественного характера к привычным формам взяток рекомендует Группа государств против коррупции, членом которой является Россия, и Организация экономического сотрудничества. В описании законопроектов, которые готовит Минюст, говорится о любых неправомерных преимуществах, независимо от того, можно оценить их рыночную стоимость или нет.

Вариантов здесь довольно много, отметил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов: «Многие нематериальные услуги могут иметь материальный подтекст. Например, организация отдыха, сексуальные скандалы, услуги, связанные с продвижением по службе, устройством детей на бюджетные места в вузах».

Сейчас доказать, что оказанные услуги на самом деле были взяткой, фактически невозможно. Следователи пытаются поймать таких коррупционеров на сделках, в которых фигурировали деньги, иначе дело просто развалится в суде.

Даже если понятие нематериальных преимуществ появится в законе, привлекать к ответственности за их получение будет трудно, считает эксперт юридического бюро «Деловой фарватер» Павел Ивченков: «Естественно, встанет вопрос о возможности доказывания такого преступления. Доказать получение какой-то нематериальной выгоды, например, положительного отзыва, создания привилегированных условий при прохождении службы, будет сложно. Потому что услуга — это нематериальная вещь, вряд ли это будет документально фиксироваться».

Основную часть взяток в России дают деньгами. В прошлом году их средний размер, по данным МВД, составил 330 тыс. руб. — на 75% больше, чем годом ранее.

Вместе с этим чиновники все чаще принимают взятки в альтернативной форме, заявил заместитель гендиректора «Transparency International Россия» Илья Шуманов: «Количество взяток, которые происходят именно через услуги неимущественного характера, год от года растет. Потому что монетарный эквивалент взятки не всегда целесообразен или разумен, коррупционеры это понимают, и многие используют этот метод».

Организация досуга — один из самых популярных видов нематериальной взятки. Госслужащих водят в рестораны и на концерты, привозят для них звезд на дни рождения и свадьбы, а также отправляют на отдых. Чиновников со статусом повыше могут вывезти, например, на сафари в Африку. Несколько лет назад в ходе коррупционного скандала с Siemens стало известно, что компания ради выгодных контрактов организовала для российских чиновников тур на «Октоберфест». Наказание за нематериальную взятку существует во многих зарубежных странах, в частности, в Канаде.

Источник: Коммерсантъ

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Секс приравняют к взятке

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 25 марта 2017 г. [14:10]

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