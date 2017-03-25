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Как вести себя на митинге против коррупции в Бердске в видео разъяснил Навальный

Оппозиционер Алексей Навальный разъяснил, как действовать на митинге против коррупции. Соответствующее видео опубликовано на странице политика в Youtube.

Видео Навального:

Напомним, пикет в Бердске пройдет раньше, чем в Новосибирске — в 13.30. Пикетчики выйдут на площадку между мэрией и ЦУМом. Ожидается порядка 50 человек.

— У нас в группах по стране уже более 100 тыс. подписано. Для Бердска — даже если 50 человек придет — это уже заметное мероприятие. Кто-то из Бердска в Новосибирск поедет. Это значит, что люди интересуются, задают вопросы и хотят получить ответы, — говорил ранее «Курьер.Среда.Бердск» глава новосибирского штаба Навального Сергей Бойко. — У нас просто есть вопросы к власти, которые мы хотим задать. Поговорим немножко, пообщаемся. Власть же знает, что мы от нее хотим, мы знаем, что она нам может сказать.

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Как вести себя на митинге против коррупции в Бердске в видео разъяснил Навальный

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 25 марта 2017 г. [09:55]

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Курьер.Среда.Бердск

[09:55] Как вести себя на митинге против коррупции в Бердске в видео разъяснил Нава...

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