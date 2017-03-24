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Московская «леди» давит людей на тротуаре

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Клара:

Сегодня около 18 часов напротив экономического лицея на тротуаре меня чуть не сбила ошалевшая «…ледь» на черном тонированном седане с московскими номерами.

Она решила, что проехать по тротуару бережней для ее машинки, чем по ямам на проезжей части улицы Комсомольской.

Она машиной шаркнула по моей сумке, так вылетела тигрица с матами и грозила ударить меня!

Видите ли я разговаривала по телефону и не уступила ей дорогу, и она бедная, целых 10 минут ехала за мной! Ну да, замкадье, ходят где попало, не уважают москальку…

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 марта 2017 г. [20:10]

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[20:10] Московская «леди» давит людей на тротуаре

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Днем: 1 C°, ветер: 1.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 55%

24 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 54%

25 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 72%

26 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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