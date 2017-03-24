Сегодня около 18 часов напротив экономического лицея на тротуаре меня чуть не сбила ошалевшая «…ледь» на черном тонированном седане с московскими номерами.

Она решила, что проехать по тротуару бережней для ее машинки, чем по ямам на проезжей части улицы Комсомольской.

Она машиной шаркнула по моей сумке, так вылетела тигрица с матами и грозила ударить меня!

Видите ли я разговаривала по телефону и не уступила ей дорогу, и она бедная, целых 10 минут ехала за мной! Ну да, замкадье, ходят где попало, не уважают москальку…

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