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Сегодня около 18 часов напротив экономического лицея на тротуаре меня чуть не сбила ошалевшая «…ледь» на черном тонированном седане с московскими номерами.
Она решила, что проехать по тротуару бережней для ее машинки, чем по ямам на проезжей части улицы Комсомольской.
Она машиной шаркнула по моей сумке, так вылетела тигрица с матами и грозила ударить меня!
Видите ли я разговаривала по телефону и не уступила ей дорогу, и она бедная, целых 10 минут ехала за мной! Ну да, замкадье, ходят где попало, не уважают москальку…
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 марта 2017 г. [20:10]
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