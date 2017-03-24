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Референдум о присоединении к России проведет Южная Осетия

Референдум по вступлению Южной Осетии в состав России, скорее всего, состоится после президентских выборов в 2017 году, заявил  спикер парламента республики Анатолий Бибилов.

«Желание народа Южной Осетии о вхождении в состав РФ — это не секрет. Есть договоренность с президентом республики и понимание того, что референдум должен пройти после выборов в 2017 году», — сказал Бибилов.

Он добавил, что «в любом случае такая договоренность между президентом Тибиловым и мной есть… мы без сомнения будем консультироваться и с нашими российскими коллегами, потому что это непосредственно касается России». Спикер парламента отметил, что российский закон позволяет это делать, но все еще зависит от текущей международной обстановки, передает РИА Новости.

В мае прошлого года руководство Южной Осетии подписало заявление, согласно которому референдум о вхождении республики в состав Российской Федерации состоится в 2017 году. Кроме того, на 9 апреля назначен референдум о переименовании республики в Аланию.

«Наши братья на севере назвали свою республику Северная Осетия-Алания, и переименование нашего государства в Южную Осетию-Аланию создаст условия и предпосылки для вхождения Единой Алании в состав Российской Федерации», — считает южноосетинский президент Леонид Тибилов.

Новости smi2.ru

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Референдум о присоединении к России проведет Южная Осетия

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 марта 2017 г. [18:20]

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Курьер.Среда.Бердск

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