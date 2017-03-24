С 1 июля в России начнет действовать закон о запрете выполнять коммерческие автоперевозки водителям, которые не имеют российских прав на вождение автомобилем.

Эксперты считают, что такая мера может «почистить» рынок такси от непрофессионалов, которые даже не знают название улиц и правил дорожного движения. И большая часть таких таксистов (с правами на управление автомобилем других стран) приезжает на вызов, сделанный через мобильные приложения, агрегаторы такси. С 1 июля они не смогут возить пассажиров.

Но пока таксисты с иностранными правами не торопятся менять их на российские, надеясь на перенос сроков вступления в силу этого требования закона. Надеются на авось, отметил в беседе с «РГ» председатель общественного Движения «Taxi 2018″ Станислав Швагерус. Думают, что их не поймают во время проверки документов. Сейчас самое большое число таксистов в России в столичном регионе (70 тысяч разрешений выдано на работу таксистам в Москве и 120 тысяч в Московской области).

В первую очередь власти этих регионов должны обязать диспетчерские службы передавать данные в единую региональную систему управления перевозками в режиме онлайн не только о маршруте, по которому едет такси, но и информацию о водительском удостоверении. Тогда все водители такси точно выучат правила дорожного движения, которые действуют в России, и получат российское водительское удостоверение, считает эксперт. Он напомнил, что в Москве с 1 апреля диспетчеры такси будут обязаны предоставлять данные о маршруте такси в Центр организации дорожного движения города.

В Новосибирской области перечень запретных для мигрантов профессий расширен и в него тоже входит «водитель пассажирского транспорта». В соответствии с постановлением новосибирского губернатора Владимира Городецкого, отныне число сфер трудовой деятельности, которые запрещаются для мигрантов по патентам, увеличены с 16-ти до 33-х.

Теперь в регионе мигрантам запрещено работать в сфере производства и оптовой продажи алкоголя и пива, лекарств, табачных изделий и медицинских препаратов, а также оказывать услуги по уходу за инвалидами, пожилыми людьми и детьми.

Ранее запрет, действовавший с августа 2016 года, распространялся на работу в сфере образования, производства детского питания и диетических продуктов. Еще трудовым мигрантам запрещается работать водителями пассажирского транспорта. Под запретом остается финансовая и страховая деятельность, подбор и трудоустройство персонала. Все это сделано для улучшения ситуации с трудоустройством самих жителей Новосибирской области.

«В прошлом году из общего числа прибывших в область из-за ее пределов (внешняя миграция) зарегистрировано 18 тыс. человек по новому месту жительства и 29 тысяч как долгосрочные временные мигранты, имеющие регистрацию по месту пребывания на срок более девяти месяцев», — отметили в Новосибирскстате.

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