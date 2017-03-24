Он обвиняется в совершении 22 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), и одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).

По версии следствия, Волченков узнал о выделении бюджетных средств на основании постановления Губернатора Новосибирской области и региональной целевой программы «О государственной поддержке застройщиков, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных районах Новосибирской области».

Согласно этим правовым актам застройщику предоставлялись субсидии на строительство индивидуальных жилых домов и на компенсацию расходов по строительству таких домов в размере не более 300 тыс. рублей.

— Волченков подыскал граждан, не имеющих законного права на получение вышеуказанной субсидии, и предложил им получить финансовую поддержку на улучшение жилищных условий. От имени физических лиц он предоставил в администрацию Новосибирского района фиктивные документы и после перечисления на расчетные счета граждан денежных средств распорядился ими по своему усмотрению, — рассказали в облпрокуратуре.

В результате Волченкову удалось похитить из регионального бюджета свыше 6,7 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит по существу Октябрьский районный суд Новосибирска.

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