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Хотят остановку и готовы сами оборудовать ее сотрудники торгового дома в Бердске

Страдают от отсутствия оборудованных остановок общественного транспорта на ул. Промышленной работники расположенных поблизости организаций в Бердске.

Сотруднику ООО «ТД «Борихинский» Елене Воробьевой до работы приходится добираться на маршрутке №12.

— По ул. Промышленной, исходя из реестра муниципальных перевозчиков, есть две остановки — «Горгаз» и «Нотис». Они никак не обозначены: нет знаков, остановочных платформ. Зимой там не чистят снег. Останавливаться водителям негде. Впрочем, они и не знают, где находятся эти остановки. А возле здания нашей организации есть очень хорошее место, мы сами его чистим. Здесь можно без нарушений правил дорожного движения осуществлять высадку и посадку пассажиров. Но водителям запрещено останавливаться вне остановочных площадок. Нас высаживают либо рядом с водоканалом, либо, как называют водители, на остановке «Типография». Хотя реально этих остановок нет. Идти до работы приходится то 100, а то и больше метров. Передвигаемся по дороге, где зимой — снег, колеи, сугробы. Сейчас с утра плетемся по льду, вечером — по лужам. И не только мы, но и сотрудники другой организации, расположенной напротив. Идти по оживленной трассе в снег и гололед — очень опасно, — рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» Елена Воробьева.

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В конце января 2017 года сотрудники ТД «Борвихинский» обратились с заявлением на имя начальника УЖКХ Владимира Захарова с просьбой организовать остановки рядом со зданием №8/12 и №5 по ул. Промышленной. Заявили, что готовы чистить остановочные площадки и взять на себя часть расходов по установке знаков. Но пока не получили ответ.

По ул. Промышленной действительно обозначены две остановки общественного транспорта по маршруту №12. В УЖКХ могут рассказать о том, когда планируют их обустройство, объясняет «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.

— Каждая инициатива приветствуется, если она еще и подкреплена какими-то возможностями. Если будет обустроена остановочная площадка, то это будет для пассажиров и безопасно, и удобно — ведь маршрутка остановится не посреди лужи, а заедет в «карман». Все решаемо. Нужно только обращаться в администрацию. Но важно помнить, что расстояние между остановками по ГОСТу должно быть 400-600 метров. Где-то дополнительно их устанавливать не совсем целеобразно. Мы поедем на место и посмотрим, какое расстояние от перекрестка, как создать техусловия, как правильно заездной карман делать, как сделать расстановку знаков. Это же не просто так — захотел и обозначил остновку знаком. Остановка — это целый комплекс, говорит Надежда Валерьевна.

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Хотят остановку и готовы сами оборудовать ее сотрудники торгового дома в Бердске

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 марта 2017 г. [17:25]

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Курьер.Среда.Бердск

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