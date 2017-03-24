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Убийца Вороненкова разыскивался на Украине за отмывание денег

Киллером, застрелившим в четверг в центре Киева экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, был 28-летний Павел Паршов, разыскиваемый на Украине за несколько преступлений, сообщает в пятницу, 24 марта, украинское интернет-издание «Обозреватель»  со ссылкой на собственные источники.

Издание приводит информацию с сайта МВД Украины, где в разделе о розыске скрывающихся преступников есть карточка с фото Паршова. В ней говорится, что он родился в 1988 году, ему вменяются преступления по статьям 205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем). Его разыскивают в Днепропетровской области.

Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Его охранник ранил киллера, и тот впоследствии умер в больнице.

Между тем народный депутат Украины (фракция «Народный фронт»), советник министра внутренних дел Антон Геращенко утверждает, что убийца, чья личность и биография уже известна, — агент российских спецслужб, внедренный в украинские силовые структуры, передает «Интерфакс».

«Он был убит агентом российских спецслужб, внедренным в украинские силовые структуры, проходивший в них службу, а затем получивший приказ на ликвидацию врага России — Дениса Вороненкова», — сказал Геращенко.

Депутат добавил, что не уполномочен рассказывать об этом человеке. «Я думаю, что в ближайшее время будет официальная пресс-конференция генерального прокурора, главы Службы безопасности Украины, и они дадут больше информации. С моей стороны это будет некорректно», — отметил депутат.

Наличие у киллера удостоверения бойца Национальной гвардии Украины, участника боевых действий в Донбассе Геращенко объяснил тем, что убийца взял его с собой для того, чтобы в случае, если его остановит полиция, предъявить этот документ и сказать, что «я нормальный человек».

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Убийца Вороненкова разыскивался на Украине за отмывание денег

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 марта 2017 г. [16:55]

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