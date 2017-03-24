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Выдачу материнского капитала упростили и продлили на 2 года

В 2017 году Пенсионный фонд России продолжит выдачу государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, а также выплату средств материнского капитала.

— В связи с тем, что программа поддержки семей, имеющих детей, средствами материнского капитала по опросам населения оценивается как наиболее значимая и востребованная россиянами мера государственной поддержки за последние годы, руководством страны принято решение о продлении программы, которая стартовала в стране 10 лет назад (с 1 января 2007 года) ещё на 2 года. Таким образом, право на материнский капитал получают те семьи, в которых появится второй (или последующий) ребенок в период по 31 декабря 2018 года, — рассказали в бердском управлении ПФР.

В 2017 году размер материнского (семейного) капитала остался на прежнем уровне – 453 тысячи 26 рублей. В Новосибирской области число владельцев сертификатов составляет уже почти 130 тысяч семей. За счет продления программы их количество по прогнозам может увеличиться за 2017-2018 годов. ещё на 35 тысяч семей.

По состоянию на 1 марта 2017 года в Бердске государственный сертификат на материнский (семейный) капитал получили уже более 6000 семей. Полностью распорядились средствами МСК почти 3000 семей. В соответствии с постановлением правительства РФ сокращены сроки выплаты средств материнского капитала.

Если ранее на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала закон отводил месяц и еще месяц на перечисление средств, то теперь срок перечисления средств сокращен с месяца до десяти рабочих дней. Таким образом, получение средств материнского капитала теперь не будет превышать месяца и десяти рабочих дней с даты подачи заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Постановление правительства (вступило в силу 15 марта 2017 года) также вносит изменения в перечень документов для распоряжения материнским капиталом. Теперь, если семья приняла решение направить его средства на улучшение жилищных условий, в качестве документа, который подтверждает право собственности на жилое помещение или земельный участок, органы ПФР принимают копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а не свидетельство о государственной регистрации права собственности, как это было раньше.

Это нововведение связано с изменениями в федеральном законодательстве, по которым государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется не свидетельством о государственной регистрации права собственности, а выпиской из ЕГРН. Выдача свидетельств о государственной регистрации прав прекращена.

Новости smi2.ru

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Выдачу материнского капитала упростили и продлили на 2 года

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 марта 2017 г. [16:30]

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