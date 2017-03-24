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У угонщиков пользуются популярностью ВАЗы в Бердске

В период времени с 20 часов 22 марта до часу ночи 23 марта неизвестный от дома по улице Островского в Бердске совершил угон автомобиля ВАЗ 2104. Автомобиль был не закрыт, ключ — в замке зажигания. Владелец заявил о факте исчезновения автомобиля в полицию, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области сегодня, 24 марта.

Разыскиваемый автомобиль через час был задержан по ориентировке сотрудниками полка ДПС на Бердском шоссе. За рулем оказался 20-летний житель Новосибирска, который ранее уже был судим за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Подозреваемый был помещен в спецприемник по статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Управление транспортным средством в состоянии опьянения).

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Днем ранее, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», был задержан подозреваемый в угонах автомобилей.

Ночью 22 марта в дежурную часть отдела МВД России по Бердску поступило заявление от жителя города о том, что неизвестный угнал его автомобиль ВАЗ-21043, припаркованный у дома по улице К. Маркса. Ущерб составил 15 тысяч рублей. На место преступления была направлена следственно-оперативная группа.

Были организованы поиски, в результате которых подозреваемый по приметам был задержан сотрудниками Росгвардии. Им оказался 21-летний житель Бердска, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и кражу.

Установлена причастность подозреваемого к совершению еще одного преступления. Вечером 21 марта от дома по улице Герцена им был совершен угон автомобиля ВАЗ-2109.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ.

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Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 марта 2017 г. [16:15]

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Курьер.Среда.Бердск

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