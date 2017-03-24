Путешествие в прекрасное далёко

В то время, когда весь мир в прямом смысле сходит с ума. Когда его политические элиты ищут пути к новому мировому порядку, а экономическая модель мира зашла в тупик, мировые учёные-футурологи обещают нам уже через сто лет беззаботное и «прекрасное далёко».

В России это «далёко» обещают уже лет сто, если не больше. А вот для западного обывателя это в диковинку. По словам этих учёных, в ближайшие сто лет произойдут огромные перемены, и мир изменится кардинально. Так каким же они видят наш мир через сто лет, которые в сущности пролетят незаметно?

Наверное, самое главное, что должно произойти с человеком, так это то, что он, словно Кащей станет бессмертным. Не знаю, как там, в будущем, а в настоящем перспектива стать бессмертным прельщает не очень многих граждан нашей планеты. В сегодняшних реалиях, когда мир буквально бурлит и наполнен сплошным негативом, бессмертие — это либо ужасный конец, либо ужас без конца.

Бессмертие будет достигнуто благодаря особой технологии, которая сможет совершенно любую личность скопировать на чип, который в свою очередь может быть вставлен в любую кибернетическую оболочку.

Для того чтобы победить все болезни, ученые разработают специальных нанороботов, которые будут курсировать по кровеносной системе человека и «ремонтировать» поврежденные болезнью клетки его организма. Уж не Чубайс ли случаем придумает этих нанороботов? Не туда ли ушли все исчезнувшие из Роснано миллиарды?

Также учёные создадут специальные микродатчики, которые будут, как на жесткий диск или на грампластинку, записывать всю нашу нервную систему. Затем эти датчики научат ею управлять. Так возникнет рынок по продаже чувств. То есть, некие дельцы оптом и в розницу будут нам впаривать дозированное счастье. Мазохистам продавать щепотку горя, поэтам и художникам сто грамм вдохновения, а озабоченным индивидуумам минуты или часы оргазма.

За какие деньги всё это будет продаваться, ученые пока не сказали, но к тому времени в мире, по их уверениям будут в обращении всего три валюты. Будет ли среди них наш рубль, большой вопрос. Кстати, через сто лет, одно из самых значимых изобретений на Земле — интернет, представьте себе, как таковой исчезнет. Он станет лишь одним из экспонатов музеев старины. Как и компьютеры. Даже квантовые.

Человечество в ХХII веке изобретёт сеть нового поколения. Компьютер человеку заменит его собственный мозг. Более того этот мозг без Wi-Fi научится передавать свои мысли на расстоянии.

Жить люди будут исключительно в небоскрёбах.

Причем, небоскребы будут расти не только вверх, но и уходить глубоко под землю. Эти дома будут умными, со стенами из светодиодных экранов. Причем, такими умными, что они смогут легко подстраиваться под настроение людей. Это в том случае, если на покупку настроения у человека денег не будет, а держаться надо.

Про то, кто будет обслуживать коммуналку, учёные ничего не сказали. Весь транспорт, естественно, станет беспилотным, а ГИБДД за ненадобностью упразднят.

Изменится в этих домах и отношение к семейным ценностям. Детей будут делать исключительно путём искусственного оплодотворения, из пробирки. Традиционная беременность останется уделом лишь самых бедных, а секс будет простым развлечением.

Что говорить, если к тому времени появится технология программируемой материи. Это когда мириады наноустройств (опять НАНО!) будут по команде собираться в одно целое и принимать любую форму, любой цвет и любую плотность любого предмета или объекта.

Кушать люди будут те самые мириады наноустройств, либо деликатесы, распечатанные на 3D принтере. Естественно, в зависимости от стоимости исходного материала и платёжеспособности конкретного человека.

А все производство уйдет под воду, в океан. К тому времени человечество, наконец, обуздает термоядерный синтез, и всю энергию для планеты будут вырабатывать термоядерные электростанции. На фоне этого про лифт в космос и про лунные трактора даже и говорить неудобно.

Эх, вот была бы под рукой машина времени! Сгонял бы в то время и посмотрел — врут учёные или не врут.

Хотя, следует признать, что очень многие предсказания учёных-футурологов имели обыкновение сбываться.

Другое дело, комфортно ли человеку будет жить в такие времена, с такими реалиями и технологиями? Лично я бы там жить не хотел.

А вы?..

Фото с сайта: ourfuture.ru

Источник: ЖЖ

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