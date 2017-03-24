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Руководство бердского управления образования призвало подготовиться к сдаче ЕГЭ не только детей, но и родителей. Мам и пап выпускников попросили уделять должное внимание детям и создавать в доме комфортную обстановку.
— Прежде всего — вселить в детей уверенность. А уверенность есть только тогда, когда есть знания. Нужно поддерживать ребят, соблюдать режим питания и отдыха ребенка, — дала советы начальник УО Жанна Тузова.
Кроме того, родителей попросили не загружать своих детей работой в огороде на время подготовки и проведения экзаменов.
— Я думаю, в этот период можно и на даче не поработать. Конечно, можно и поработать… Но тем не менее. Найдите другое время. Помогите своему ребенку сдать экзамены успешно, — подчеркнула Жанна Леонидовна.
Но как бы не настраивали родители свое чадо на 100-балльный результат, от непредвиденных ситуаций никто не застрахован. На случай, если выпускник почувствует себя плохо на экзамене, ему незамедлительно окажут помощь прямо в пункте сдачи ЕГЭ. Во время аттестации у дверей аудиторий будут дежурить медики. Если ученику поплохеет так, что он не сможет дальше писать тест, врачи выдадут уведомление о невозможности сдать экзамен по объективным причинам.
Всего в Бердске организуют три пункта сдачи ЕГЭ — в школах №2, 10 и 13. Еще несколько ребят сдадут выпускные экзамены прямо на дому, но тоже под строгим наблюдением комиссии. Такой вариант предусмотрен для детей, которые не могут прийти в школу по состоянию здоровья.
Напомним, досрочная сдача ЕГЭ началась 23 марта и завершится 14 апреля. Основной период — с 29 мая по 1 июля. Резервные сроки — с 20 июня по 1 июля. С 5 по 22 сентября предусмотрены дни для тех, кто завалил обязательные экзамены по русскому или математике.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 марта 2017 г. [15:25]
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