Лошади Рамзана Кадырова общей стоимостью более шести миллионов долларов, находящиеся уже несколько лет на конюшне в Чехии из-за введенных в отношении главы Чечни санкций, вышли из идеального для скачек возраста. Об этом рассказал коневод Арслан Шавуев. Между тем другие скакуны чеченского лидера 25 марта примут участие в Кубке мира в Дубае.

Конюшня с лошадьми Кадырова находится в чешской деревне Крабчице возле горы Ржип, пишет «Кавказский узел» со ссылкой на чешское издание HlídacíPes.org. Лично глава Чечни там никогда не был. Из-за санкций Евросоюза, введенных в отношении Кадырова в 2014 году, его три скаковых и два племенных жеребца уже несколько лет не могут покинуть пределы Чехии.

Тем временем, как рассказал коневод Шавуев, лучший возраст этих лошадей для участия в соревнованиях уже прошел. «Им пять лет, самое лучшее время уже прошло. Лучшие годы для лошади — это три, максимум четыре года. Это как у футболистов, они тоже на пике формы до 30 лет. Если бы не санкции, все могло бы быть гораздо лучше», — пояснил собеседник издания. Речь идет о скакунах по имени Дэшинг Хоум, Альдар и Альдзарб.

По словам Шавуева, санкции разозлили Кадырова не из-за финансового ущерба. «Его беспокоит, что санкциями наказывают лошадей», — пояснил коневод, родившийся в Минеральных Водах и проживающий в Чехии с 1991 года.

Тем не менее другие лошади Кадырова продолжают участвовать в крупных скачках. Два жеребца главы Чечни отправятся на Кубок мира в Дубае 25 марта, пишет издание GoldMustang, позиционирующее себя как «главный журнал о лошадях». Норт-Америка примет участие в скачке Godolphin Mile II группы на дистанцию 1600 метров по песку с призовым фондом в миллион долларов, а Козмо Чарли — в скачке UAE Derby II группы на дистанцию 1900 метров по песку с призовым фондом два миллиона долларов.

Кубок мира пройдет в ОАЭ в субботу, 25 марта, на ипподроме Мейдан вместимостью 60 тысяч зрителей. Общий призовой фонд соревнований составляет 30 миллионов долларов.

Из другого интервью с Шавуевым следует, что Кадыров отправляет своих лошадей на Кубок мира в Дубае не столько ради финансовой выгоды, а скорее для поддержания связей с местной элитой. «Его не миллионы эти интересуют, он просто в хороших отношениях с этими шейхами, поэтому ездит туда и хочет, чтобы там хорошо выступали его лошади… А европейскими скачками он не интересуется, его сюда особо не тянет», — говорил коневод в интервью радио «Свобода».

О том, что зарегистрированная на имя Кадырова конюшня в Чехии оказалась под санкциями ЕС, чешский Минфин сообщил официально в июне 2015 года. Ведомство отмечало, что ограничительные меры не являются наказанием, поэтому в течение срока их действия государство должно заботиться об объекте санкций и следить, чтобы он не обесценился. По этой причине Минфин решил не ограничивать функционирование конюшни, но все ее доходы идут на ее содержание, а прибыль была заморожена. С тех пор содержащиеся там лошади Кадырова не были за пределами Чехии.

Кадыров попал в санкционный список Евросоюза в июле 2014 года. Решение о заморозке активов главы Чечни и запрете на въезд в страны ЕС было связано с обострением ситуации на востоке Украины и присоединением к России Крыма. В то же лето Кадыров оказался в санкционных списках Швейцарии и Канады.

В октябре 2014 года организаторы скачек в Дюссельдорфе и Баден-Бадене отказались из-за санкций выплачивать Кадырову призовые за победу на скачках его лошадей Дэшинг Хоум и Зазу. В ответ на это чеченский лидер заявил, что немецкие власти «перенесли на животных свой позорный опыт минувшего столетия» и «вынуждены будут выплачивать миллионные компенсации за моральный ущерб жеребцам и их дискриминацию». За объявление санкций лошадям глава ЧР укорил и президента США Барака Обаму.

В результате, как сообщил сам Кадыров, Германия сняла санкции с его лошадей. По словам главы Чечни, заработанные скакунами деньги предназначались «на их содержание, а также оплату услуг тренера, жокея и обслуживающего персонала». Журналисты отмечали, что конь Зазу является «легендой конного спорта» и выиграл за свою карьеру более миллиона евро призовых.

При этом у Кадырова уже возникали сложности по части конного спорта. Так, в 2009 году в Австралии прошли массовые акции протеста против приезда главы Чечни на скачки в Мельбурн. А в 2011 году Госдеп США добился запрета на участие в скачках в Кентукки и Нью-Йорке жеребца из конюшни Кадырова по кличке Сладкий Утенок. Решение американской стороны было связано с тем, что правозащитники на протяжении многих лет обвиняют чеченского лидера в убийстве, пытках и других преступлениях.

В 2011 году журналисты выяснили, что в год у Кадырова на содержание скакунов уходит по меньшей мере 24 миллиона рублей.

Источник: newsru.com

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