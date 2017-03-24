Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Отключат горячую воду на 5 дней в центре Бердска

Информацию об отключении горячей воды на территории Бердска озвучил сегодня, 24 марта, пресс-центр мэрии.

— В связи с проведением плановой чистки водонагревателей на ЦТП-9, будет произведено отключение горячей воды у потребителей по с 9 часов в понедельник, 27 марта, до 16.00 пятницы, 31 марта.

Под отключение попадают потребители домов №35, 37, 39, 41, 43 по улице Ленина, а также №34, 36, 38 по улице Комсомольской.

Новости smi2.ru

  • Что с горячей водой? (8)
  • ФАС оштрафовал за 6-дневное злоупотребление на 384 тыс. рублей коммунальщиков Бердска (5)
  • Почему в Микрорайоне нет горячей воды? (23)
  • Отключают на 10 дней горячую воду в центре Бердска (1)
  • Отключат горячую воду в 30 домах, школе и кинотеатре Бердска (1)
Отключат горячую воду на 5 дней в центре Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 марта 2017 г. [15:00]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[15:50] Одобряют запрет на ввоз продуктов 72% россиян

[15:40] Жить люди будут исключительно в небоскрёбах

[15:25] От работы на даче перед ЕГЭ просят освободить выпускников Бердска

Все новости

[15:50] Одобряют запрет на ввоз продуктов 72% россиян

[15:40] Жить люди будут исключительно в небоскрёбах

[15:25] От работы на даче перед ЕГЭ просят освободить выпускников Бердска


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 55%

24 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 54%

25 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 72%

26 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: