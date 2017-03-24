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Информацию об отключении горячей воды на территории Бердска озвучил сегодня, 24 марта, пресс-центр мэрии.
— В связи с проведением плановой чистки водонагревателей на ЦТП-9, будет произведено отключение горячей воды у потребителей по с 9 часов в понедельник, 27 марта, до 16.00 пятницы, 31 марта.
Под отключение попадают потребители домов №35, 37, 39, 41, 43 по улице Ленина, а также №34, 36, 38 по улице Комсомольской.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 марта 2017 г. [15:00]
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