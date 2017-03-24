USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
25 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени пройдет акция Час Земли. Час Земли — ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF). Цель акции — привлечь внимание людей, правительств, бизнеса к необходимости ответственного отношения к природе. Акция носит добровольный характер.
— Вы сами решаете, какие электрические приборы выключать, где бы вы ни находились — дома или в офисе, — обратились к предпринимателям в мэрии Бердска. — Организаторы акции рекомендуют отключать верхнее освещение в комнатах, наружное освещение, которое не влияет на общественную безопасность, праздничную иллюминацию, неоновые рекламные вывески, телевизоры, настольные лампы.
Впервые это мероприятие было организовано Всемирным фондом дикой природы в Австралии совместно с изданием The Sydney Morning Herald в 2007 году, уже на следующий год получило мировую поддержку, а в 2009 году уже стало самой массовой акцией в истории человечества — по оценкам WWF, оно коснулось более миллиарда жителей планеты. В России Час Земли проводится с 2009 года.
— Предлагаем всем присоединиться к акции и на один час отключить архитектурно-декоративную подсветку зданий, сооружений, электрические устройства, не связанные с обеспечением безопасности жизнедеятельности граждан, — предлагают чиновники.
Администрация Бердска также присоединится к акции. 25 марта с 20:30 до 21:30 будет отключена подсветка здания, рассказали в пресс-центре мэрии.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 марта 2017 г. [14:45]
[15:50] Одобряют запрет на ввоз продуктов 72% россиян
[15:40] Жить люди будут исключительно в небоскрёбах
[15:25] От работы на даче перед ЕГЭ просят освободить выпускников Бердска
[15:50] Одобряют запрет на ввоз продуктов 72% россиян
[15:40] Жить люди будут исключительно в небоскрёбах
[15:25] От работы на даче перед ЕГЭ просят освободить выпускников Бердска
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 1 C°, ветер: 1.4 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: восточный
|
Днем: 2 C°, ветер: 3.6 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный
|
Днем: 2 C°, ветер: 3.1 м.с.
Облачно, ветер: юго-западный