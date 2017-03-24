В ответ на запрет со стороны Украины въезжать российской певице Юлии Самойловой, музыкант Bananafox (настоящее имя Дмитрий Бондарь) из новосибирска вызвался добровольцем на участие в конкурсе. Участие диджея может быть выигрышным, сообщает pronline.ru.

«Это может быть первый победитель в истории конкурса, исполнивший песню без единого слова» — прокомментировал ситуацию музыкальный историк Олег Зотов.

С точки зрения шоу-бизнеса данный прецедент может найти поддержку у современной молодежи, которая слушает исключительно танцевальную музыку.

Впрочем, российские организаторы заявляли, что в случае отказа впускать Самойлову на территорию Украины Россия будет байкотировать «Евровидение».

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