Судебные приставы выдали уведомления об ограничении водительских прав 443 должникам в Бердске. Эти бердчане по разным долговым обязательствам задолжали более 17 млн рублей.

Закон, ограничивающий управление автотранспортом за долги, напомним, вступил в силу с 15 января прошлого года. Наложить ограничение должникам на пользование автотранспортом могут только судебные приставы при долгах в сумме более 10 000 рублей по исполнительным документам. Это взыскание алиментов, возмещение вреда, причиненного здоровью; возмещение вреда в связи со смертью кормильца; имущественный ущерб и моральный вред, причиненный преступлением; требования неимущественного характера, связанные с воспитанием детей, а также требования о взыскании административного штрафа за нарушения ПДД.

Ограничение прав возможно только при личном уведомлении судебным приставом должника. Не могут ограничить права инвалидов или когда на иждивении должника находится инвалид, если транспорт — основной законный источник средств к существованию.

Нарушение временного ограничения на управление транспортным средством влечет для должника обязательные работы на срок до 50 часов или лишение прав на срок до 1 года.

В 126 случаях постановления на ограничение пользования автотранспортом не были выписаны. Так как один из должников инвалид, а у остальных 125 автомобиль является единственным источником дохода, отмечает судебный пристав-исполнитель бердского отдела судебных приставов Александр Федотов.

Лишь только в отношении 46 должников из 317 постановления были отменены — они полностью погасили свои долги. Другие из-за отсутствия средств так и не могут сделать этого, чтобы вновь управлять автомобилем. Небольшие долги люди еще могут как-то заплатить, но вот когда речь идет о нескольких сотнях тысяч или миллионе, сделать это гораздо сложнее. Причем, чтобы вернуть право на управление автомобилем, нужно выплатить всю сумму, отмечает Александр Викторович.

Некоторые должники, получившие постановления об ограчении управления автотранспортом, продолжают садиться за руль. И попадают в поле зрения инспекторов ГИБДД. Госавтоинспекторы составляют административный протокол и отвозят нарушителя в суд, который и решает, какую меру наказания применить.

Новости smi2.ru