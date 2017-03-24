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На весенних каникулах бердские школьники смогут бесплатно ездить на муниципальных автобусах, сообщили сегодня, 24 марта в мэрии Бердска.
— В период весенних каникул с 24 марта по 3 апреля для школьников Бердска проезд на муниципальных автобусах будет бесплатен. Учащимся старших классов, для того, чтобы, подтвердить возраст, необходимо будет предъявить справку из школы, — рассказали в отделе транспорта и дорожного хозяйства мэрии.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 марта 2017 г. [14:00]
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