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Квартиру проиграли в суде с бывшей соцработницей родные фронтовика из Бердска

Наследство Анатолия Черепанова, ветерана Великой Отечественной, делили вчера, 23 марта, в областном суде. Там его сестра и другие родственники хотели оспорить решение горсуда Бердска, который признал завещание Анатолия Федоровича действительным. Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», в последнее время фронтовик отдалился от родных. За ним ухаживали соцработницы, одной из которых он и завещал половину трехкомнатной квартиры и банковские счета.

Высшая инстанция оставила в силе решение местного органа Фемиды. Об этом рассказала невестка сестры Черепанова Галина Кошнерова.

— Результат не в нашу пользу. На наши показания никто не обратил внимания. Теперь хотим оспорить это решение. Мы это делаем не из-за денег, а потому что хотим таких людей остановить, — уверяет Галина Анатольевна.

Сейчас семья Кошнеровых намерена добиваться возбуждения уголовного дела. Они уже обратились в областную прокуратуру, где взяли под контроль повторную проверку этой истории местными правоохранителями.

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Квартиру проиграли в суде с бывшей соцработницей родные фронтовика из Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 марта 2017 г. [13:50]

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