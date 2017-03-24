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Отобрал телефон за 10 тыс. рублей у подростка в Академгородке житель Бердска

Через 2 месяца раскрыт уличный грабеж в Академгородке, рассказали в управлении МВД по Новосибирской области сегодня, 24 марта.

13 января в Академгородке был совершен уличный грабеж. На Морском проспекте неизвестный отобрал у несовершеннолетнего сотовый телефон и скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса РФ (Грабеж). Ущерб составил 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №10 «Советский» управления МВД России по Новосибирску задержали подозреваемого в грабеже – ранее не судимого 27-летнего жителя Бердска, у которого было изъято похищенное.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.

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Отобрал телефон за 10 тыс. рублей у подростка в Академгородке житель Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 марта 2017 г. [13:25]

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Курьер.Среда.Бердск

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