Почти 3 млн рублей потратит Бердск на ямочный ремонт. Латать дыры на дорогах будут, как только сойдет снег и установится теплая погода.

По данным портала госзакупок, общая площадь ямочного ремонта в этом году составит 3625 квадратных метров. Выполнять его будут, как и прежде, асфальтобетонной смесью. В документах прописан даже порядок укладки заплаток: сначала нужно срезать старое покрытие в районе ям и трещин фрезой, затем получившееся углубление очистить и просушить, стенки и дно обработать битумом, заполнить выбоину асфальтобетоном, выровнять, устранить наплывы и обработать поверхность.

На ямочный ремонт распространяется гарантия. Правда, всего один год. В течение этого времени власти имеют право заставить подрядчика бесплатно переделать брак или устранить недоделки.

Окончатся ремонтные работы 30 июня. Напомним, сейчас дорожники выполняют аварийный ремонт. Самые ощутимые ямы заливают горячим асфальтом. Такие заплатки недолговечны, но они позволяют водителям реже терять колеса своего железного коня и меньше прыгать по ухабам.

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