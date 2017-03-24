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Изнасиловал племянницу на территории детсада рецидивист в Липецкой области

В Липецкой области рецидивист подозревается в сексуальном насилии школьницы, сообщает СКР.

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 30-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование с угрозой применения насилия в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По данным следствия, 21 марта 2017 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории детского сада, угрожая ножом 13-летней племяннице, изнасиловал её и совершил действия сексуального характера. О произошедшем школьница рассказала родителям, которые и обратились в правоохранительные органы.

В настоящее время подозреваемый задержан и в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что он ранее судим, в том числе за изнасилование. Вину в совершении преступлений он признал и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Следствием проводится комплекс действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз.

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Изнасиловал племянницу на территории детсада рецидивист в Липецкой области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 марта 2017 г. [13:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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