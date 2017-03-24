Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

О богатстве спросил Дмитрия Медведева школьник из Улан-Удэ

Восьмилетний житель Улан-Удэ записал видеообращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Он спросил его о расследовании Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» и сыграл ему.

Видео опубликовано на youtube.com. Второклассник по имени Святогор Буянин обратился к Медведеву.

«Мы с папой недавно смотрели фильм, и он был про вас, и назывался он «Он вам не Димон“ — рассказал мальчик. — Там рассказывалось, что у вас есть всякие дворцы, яхты, виноградники, и все это стоит 70 млрд рублей. Папа сказал, что это очень большая сумма, и на эти деньги можно весь год кормить всю Бурятию. Я хотел у вас спросить: это всё правда, что это все у вас есть, а почему?».

Кроме того, школьник рассказал о заявлениях по телевизору, «что Россия — очень богатая страна»: «У нас есть нефть, газ, и мы их продаем, а почему до людей эти деньги не доходят? Например, у моей бабушки пенсия всего лишь 8 тыс. рублей».

«Я желаю, чтобы вы там выздоравливали, держались», — добавил мальчик. Затем он исполнил на балалайке специально для Медведева мелодию песни «Капитан, улыбнитесь!».

Новости smi2.ru

  • Родители собирают подписи под обращением к президенту (10)
  • Разорившийся бизнесмен захватил заложников в банке в Москве (5)
  • Отчитала за Навального учительница брянских школьников (14)
  • Обращение голодающих родителей Сибири к согражданам (видео) (27)
  • Новосибирские родители обратились к уполномоченному по правам ребенка (10)

О богатстве спросил Дмитрия Медведева школьник из Улан-Удэ

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 марта 2017 г. [12:45]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[15:50] Одобряют запрет на ввоз продуктов 72% россиян

[15:40] Жить люди будут исключительно в небоскрёбах

[15:25] От работы на даче перед ЕГЭ просят освободить выпускников Бердска

Все новости

[15:50] Одобряют запрет на ввоз продуктов 72% россиян

[15:40] Жить люди будут исключительно в небоскрёбах

[15:25] От работы на даче перед ЕГЭ просят освободить выпускников Бердска


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 55%

24 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 54%

25 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 72%

26 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: