Восьмилетний житель Улан-Удэ записал видеообращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Он спросил его о расследовании Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» и сыграл ему.

Видео опубликовано на youtube.com. Второклассник по имени Святогор Буянин обратился к Медведеву.

«Мы с папой недавно смотрели фильм, и он был про вас, и назывался он «Он вам не Димон“ — рассказал мальчик. — Там рассказывалось, что у вас есть всякие дворцы, яхты, виноградники, и все это стоит 70 млрд рублей. Папа сказал, что это очень большая сумма, и на эти деньги можно весь год кормить всю Бурятию. Я хотел у вас спросить: это всё правда, что это все у вас есть, а почему?».

Кроме того, школьник рассказал о заявлениях по телевизору, «что Россия — очень богатая страна»: «У нас есть нефть, газ, и мы их продаем, а почему до людей эти деньги не доходят? Например, у моей бабушки пенсия всего лишь 8 тыс. рублей».

«Я желаю, чтобы вы там выздоравливали, держались», — добавил мальчик. Затем он исполнил на балалайке специально для Медведева мелодию песни «Капитан, улыбнитесь!».

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