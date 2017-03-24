USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Восьмилетний житель Улан-Удэ записал видеообращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Он спросил его о расследовании Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» и сыграл ему.
Видео опубликовано на youtube.com. Второклассник по имени Святогор Буянин обратился к Медведеву.
«Мы с папой недавно смотрели фильм, и он был про вас, и назывался он «Он вам не Димон“ — рассказал мальчик. — Там рассказывалось, что у вас есть всякие дворцы, яхты, виноградники, и все это стоит 70 млрд рублей. Папа сказал, что это очень большая сумма, и на эти деньги можно весь год кормить всю Бурятию. Я хотел у вас спросить: это всё правда, что это все у вас есть, а почему?».
Кроме того, школьник рассказал о заявлениях по телевизору, «что Россия — очень богатая страна»: «У нас есть нефть, газ, и мы их продаем, а почему до людей эти деньги не доходят? Например, у моей бабушки пенсия всего лишь 8 тыс. рублей».
«Я желаю, чтобы вы там выздоравливали, держались», — добавил мальчик. Затем он исполнил на балалайке специально для Медведева мелодию песни «Капитан, улыбнитесь!».
Новости smi2.ru
Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 марта 2017 г. [12:45]
[15:50] Одобряют запрет на ввоз продуктов 72% россиян
[15:40] Жить люди будут исключительно в небоскрёбах
[15:25] От работы на даче перед ЕГЭ просят освободить выпускников Бердска
[15:50] Одобряют запрет на ввоз продуктов 72% россиян
[15:40] Жить люди будут исключительно в небоскрёбах
[15:25] От работы на даче перед ЕГЭ просят освободить выпускников Бердска
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 1 C°, ветер: 1.4 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: восточный
|
Днем: 2 C°, ветер: 3.6 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный
|
Днем: 2 C°, ветер: 3.1 м.с.
Облачно, ветер: юго-западный