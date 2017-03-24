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Неделю снимался в фильме Филипа Ремунда известный морж из Бердска

Реконструкцию свадьбы в проруби и заплывы известного моржа из Бердска Виталия Панасюка почти неделю снимали кинооператоры для документального фильма чешского режиссера Филипа Ремунда, обладателя множества наград международных фестивалей, в том числе и российских. Съмки проходили на Новосибирском водохранилище рядом с кораблем «Чумикан» и на реке Катунь на Алтае.

Напомним, чешские документалисты заинтересовались заплывами Панасюка в честь президента Путина и его протестными митингами. В начале декабря прошлого года съемочная группа приезжала в Бердск для съемок интервью с Виталием, а также его заплывов в холодной воде. Договорились, что в 2017 году съемки продолжатся.

Заключительным аккордом истории Панасюка станет 18-километровый заплыв вдоль Крымского моста в день его открытия осенью 2018 года. Кинодокументалистов очень заинтересовала идея Виталия открывать мосты. Без сопровождения и без передыха.

Крымский мост будет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров. Для автомобильного движения мост планируют открыть в 2018 году, для поездов — в 2019 году. На сегодняшний день главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией, являются Керченская паромная переправа и аэропорт «Симферополь».

По словам Виталия Панасюка, почти на неделю он почувствовал, насколько нелегок труд актеров. Нагрузки были огромными. С 14 по 19 марта, когда снимали сюжеты с его участием, он практически не спал. Зато заработал, как говорит он сам, довольно неплохие деньги. К тому же, чехи оплатили устройство качественной проруби — дорожки 12,5 метров с отбойниками возле корабля «Чумикан», где теперь спортсмен тренируется втесте с другими любителями плавания в ледяной воде. Для тренировок прорубь просто идеальна, отмечает президент новосибирских «Белых медведей» Виталий Панасюк.

— Вначале операторы снимали реконструкцию моей свадьбы с Олей в проруби. На улице была минусовая температура. В воде мы пробыли долго — жена очень замерзла. Поэтому дальше съемки продолжили с дублершей. Я босым стоял на льду и вытанцовывал часа три. Ездили на Алтай. Два раза переплыл Катунь. Был момент, когда мы с другом Ваней тащили 50-килограммовую бочку с кипятком, чтобы меня отогревать. Причем, тащили по горному склону. Операторы это увидели и решили включить такой момент в съмки. Так мы с бочкой несколько раз поднимались и спускались, — теперь уже со смехом вспоминает Виталий.

Заплыв через Катунь чуть не закончился несчастным случаем.

— Я руки вытянул вперед — на меня летит огоромный камень, со скоростью примерно 15 км в час. Я кое-как увернулся, только слегка задело, не среагируй вовремя — все лицо было бы разбито, а так остался небольшой синяк, — говорит Панасюк.

Теперь аквайсспортсмен ежедневнго тренируется в проруби по 20-30 минут. Чтобы подготовить себя к переплыву через Керченский пролив. Пока физически к такому заплыву он не готов, признается Виталий.

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Неделю снимался в фильме Филипа Ремунда известный морж из Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 марта 2017 г. [12:30]

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