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Эксперты: вместо выборов возможен референдум о доверии Путину

Эксперты «Минченко консалтинг» в докладе от 24 марта предсказали замену выборов президента России в 2018 году референдумом о доверии действующему президенту Владимиру Путину.

В разные годы у Путина были разные предвыборные образы, отмечают аналитики Евгений Минченко, Сергей Толмачев и Кирилл Петров. Он начинал как герой, затем был защитником и чудотворцем. К выборам 2018 года Путин пришел в образе мудреца — собирателя земель русских. Среди основных рисков предвыборной кампании эксперты называют возраст президента, которому скоро исполнится 65, ухудшение экономической и социальной ситуации в России и обострение конфликтов в ближайшем окружении Путина.

Авторы исследования напомнили, что с 2004 года Путин всегда менял премьер-министра до выборов. В «Минченко консалтинг» называют три возможных даты смена главы правительства. Это может произойти в мае 2017 года и тогда следующим премьером станет зампред экономического совета при президенте Алексей Кудрин.

Также Дмитрий Медведев может уйти в отставку в августе-сентябре — до начала нового финансового года и формирования нового бюджета. Последняя возможность поменять премьера у Путина будет в январе 2018-го, в первый месяц официальной президентской кампании. Кроме Кудрина, эксперты называют кандидатами в премьеры зампреда правительства Юрия Трутнева и мэра Москвы Сергея Собянина.

Если рокировка не произойдет в указанные сроки, значит, Медведев, удержится на своем посту, передает Сноб. В его пользу говорит «подтвержденная высокая личная лояльность» Путину и фактическое согласие выполнять скромную роль вице-премьера по социальным вопросам и аграрному сектору, не претендуя на прежнее место в тандеме.

Авторы доклада основывались на опросе политтехнологов, данных фокус-групп и моделировании на деловых играх на семинарах-тренингах, а также открытых источниках.

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Эксперты: вместо выборов возможен референдум о доверии Путину

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 марта 2017 г. [12:20]

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Курьер.Среда.Бердск

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