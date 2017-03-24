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Сливают фекалии прямо в сугроб рядом с Вечным огнем в Бердске

Бердчанин Иван Митусов днем 23 марта отправился в гараж отца, который находится за парком Победы ближе к Мичуринскому. Он стал свидетелем, как двое мужчин сливали нечистоты из ассмашины. И не прошел мимо. Спросил у ассенизаторов разрешение на слив сточных вод. Естественно, документов у них не оказалось. Тогда неравнодушный бердчанин прогнал нарушителей. Заставил их убрать шланг и дождался, когда они уедут.

— Сосед по гаражу рассказал, что с утра на это место приезжали уже три машины. Бросают шланги прямо в сугроб. И длится это безобразие уже несколько лет подряд. Как начинается весна, здесь стоит такая вонь, просто ужас, — рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» Иван Митусов.

Автор видео Иван Митусов

Административную статью за слив сточных вод в неустановленных местах отменили. Теперь, если ассмашины сливают стоки в любой канализационный колодец — это не считается нарушением, объяснил «Курьер. Среда. Бердск» начальник административно-технической инспекции (АТИ) Павел Дятлов.

В случае, если фекалии сливают мимо колодца, прямо на землю, и этими отходами загрязняют окружающую среду, то тогда этот факт нужно зафиксировать и отправить материалы в Росприроднадзор. Это прерогатива федеральных органов, отмечает Дятлов.

До отмены статьи за слив нечистот в неустановленных местах административного кодекса сотрудники АТИ плотно занимались нарушителями-водителям ассмашин. Штраф за незаконный слив жидких бытовых отходов не превышал 1000 рублей.

В Бердске действовала лишь одна официальная точка для слива сточных вод: за железнодорожным переездом рядом с канализационно-насосной станцией.

Самые популярные у ассенизаторов незаконные канализационные колодцы находились на улицах Вокзальной, Попова и на Зеленой роще.

Некоторых водителей штрафовали за незаконный слив фекалий много раз. Но это их не останавливало. На одном из заседаний комиссии бердских депутатов в 2015 году даже предлагали увеличить штраф по этой статье. Теперь слив нечистот в любой канализационный колодец перестал быть нарушением.

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Сливают фекалии прямо в сугроб рядом с Вечным огнем в Бердске

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 марта 2017 г. [12:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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