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Цену тепла свяжут со стоимостью новых котельных

Госдума может принять законопроект о реформе российский теплоэнергетики в весеннюю сессию. Об этом 23 марта заявил заместитель главы Министерства энергетики РФ Вячеслав Кравченко на круглом столе «Будущее централизованного теплоснабжения в России».

«Надеюсь, мы успеем принять законопроект об альтернативной котельной в весеннюю сессию», — сказал он.

По его словам, сейчас проект обсуждается в правительстве, передают «Известия».

«У нас есть понимание, что мы можем доработать ряд нюансов, в том числе связанных с контролем за деятельностью субъектов в новой модели. Так, необходимо обеспечить контроль за ростом цены в тех системах централизованного теплоснабжения, которые перейдут на модель альтернативной котельной», — заявил Кравченко.

«В целом, ситуацию оцениваю абсолютно нормально — как рабочую. Ничего критичного нет», — заключил замминистра.

Генеральный директор Сибирской генерирующей компании (СГК) Михаил Кузнецов уверен, что реформа необязательно приведет к повышению тарифов, однако если принятие законопроекта отложить, конечная стоимость решения проблемы может увеличиться в разы и в итоге негативно сказаться на кошельке конечного потребителя.

«Думаю, что от этой реформы все участники теплоснабжения только выиграют. Однако медлить нельзя — система теплоснабжения приходит в упадок, и в некоторых муниципалитетах ситуация критическая. Во многих городах нашего присутствия мы в состоянии приспособить новый закон для собственных реалий: привлечь инвестиции, заработать деньги и потребителя при этом не обидеть», — сказал Михаил Кузнецов.

Реформа теплоэнергетики, о которой идет речь, подразумевает постепенный переход отрасли на работу по «принципу альтернативной котельной». По нему предельная цена на тепло будет рассчитываться на основании стоимости строительства нового источника теплоснабжения. Реформа призвана обеспечить предсказуемость уровня тарифа на годы вперед, что даст возможность инвесторам рассчитать точный срок возврата вложений. Если Госдума примет законопроект во втором чтении до летних каникул, новый закон вступит в силу в 2018 году.

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Цену тепла свяжут со стоимостью новых котельных

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 марта 2017 г. [12:00]

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