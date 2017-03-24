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Кассирша своровала из кассы ТСЖ 7,4 млн рублей в Новосибирской области

В Коченево по материалам прокурорской проверки в отношении кассира товарищества возбуждено уголовное дело о хищении свыше 7,4 млн рублей. Об этом сегодня, 24 марта, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Прокурор Коченевского района по обращению ресурсоснабжающей организации провел проверку соблюдения товариществом собственников недвижимости «Воинское» требований гражданского законодательства и законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при расчетах за поставленные коммунальные ресурсы.

Проверка показала, что вопреки ст. ст. 307, 309 ГК РФ товарищество ненадлежащим образом стало исполнять принятые на себя обязательства по договорам поставки коммунальных ресурсов и агентскому договору.

В результате в ТСН «Воинское» образовалась кредиторская задолженность перед ресурсоснабжающей организацией на сумму более 9 млн рублей.

— Устанавливая причину образования долга, прокурор района выявил, что с июня 2015 года по февраль 2017 года кассир ТСН «Воинское» из корыстных побуждений брала из кассы денежные средства, внесенные жильцами в счет оплаты потребленных коммунальных услуг. Своими действиями она причинила ущерб объединению собственников недвижимого имущества на общую сумму свыше 7, 4 млн рублей, — рассказали в облпрокуратуре.

Прокурор направил материал проверки в следственный орган, по результатам рассмотрения которого в отношении кассира товарищества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере). Ход и результаты расследования взяты в прокуратуре на контроль.

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Кассирша своровала из кассы ТСЖ 7,4 млн рублей в Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 марта 2017 г. [11:40]

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Курьер.Среда.Бердск

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