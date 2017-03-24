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Еще один «губернаторский» автобус за 2,2 млн рублей покупает Бердск

Администрация Бердска объявила аукцион на поставку одного автобуса для пассажирских перевозок. Согласно документации, первоначальная стоимость транспорта — 2,2 млн рублей.

Новый автобус будет класса А и всего с 19 пассажирскими сиденьями. У него должно быть не менее двух дверей, длина его должна составлять не менее 6,7 метров, а ширина — 1,8.

Следовать автобус будет по внутренним городским маршрутам. На момент поступления в Бердск он должен быть новым.

Напомним, Бердск недавно уже закупил два городских автобуса. В конце марта они должны выйти на рейс. Новые транспортные единицы — это подарок губернатора Владимира Городецкого к 300-летию города. Всего власти планируют купить 10 автобусов.

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Еще один «губернаторский» автобус за 2,2 млн рублей покупает Бердск

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 марта 2017 г. [11:35]

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Курьер.Среда.Бердск

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