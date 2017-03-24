Политолог Виталий Шапран высказался на тему последнего заседания Совета директоров. По его мнению, бердские коммерсанты не скрывают своих теплых отношений с власть, что настораживает, поскольку является признаком коррупции.

дословно

Власть и бизнес – одно целое? В Бердске снова стало допустимым и чуть ли не патриотичным открыто исповедовать идеологию коррупции – почти как в лихие 90-е годы прошлого века.

Власть и бизнес ищут взаимопонимание

Неделю назад, 16 марта 2017 года, на базе компании ООО «ДомАл» прошло выездное заседание Совета директоров г. Бердска (совещательного органа при главе города). В частности, обсуждались возможности использования при благоустройстве города тротуарной плитки, ограждений, скамеек и прочей производимой «ДомАлом» продукции. Словом, дело благое.

В рамках мероприятия директор «ДомАла» Александр Доменяк на правах принимающей стороны сделал для прессы заявление о взаимодействии власти и бизнеса. По его мнению: «И бизнес не может без власти, и власть без бизнеса». А завершил он своё выступление вообще прелюбопытнейшей фразой: «Власть и бизнес – это одно целое». Сказал, видимо, от избытка чувств, по простоте душевной.

Градоначальник Бердска Евгений Шестернин, стоявший рядом, вряд ли согласился с такими утверждениями. Однако, будучи в гостях, не стал поправлять выступающего хозяина, ограничившись коротким высказыванием об уважении к предпринимателям-налогоплательщикам.

Что ж, специально для директора «ДомАла» и других бизнесменов придётся напомнить через СМИ азы юриспруденции и экономики. Сращивание власти и бизнеса, если речь не идёт о государственном капитализме – это прямая дорога к коррупции, причём в различных её проявлениях. Именно с таким сращиванием и олигархией в начале своего президентства столкнулся Путин, в итоге провозгласивший известный принцип равноудалённости бизнеса от власти. Что-то у него получилось, что-то – нет, но направление задано однозначно: мухи отдельно и котлеты отдельно.

Поправляя Путина

До Бога высоко, до царя далеко. На местном уровне равноудалённость власти и бизнеса соблюдать трудновато, поскольку муниципальным властям нередко приходится обращаться к предпринимателям за помощью. Именно поэтому Евгений Шестернин непосредственно перед своим утверждением главой Бердска слегка видоизменил формулу Путина, объявив о равноприближённости бизнеса к городской власти. Смело, что и говорить, но вполне оправданно. В развитие своего тезиса Шестернин возродил и городской Совет директоров, чтоб ведущие предприниматели Бердска могли общаться с ним напрямую.

Но лишь в дурном сне могло привидеться Шестернину, что некоторые бердские коммерсанты стали воспринимать его принцип равноприближённости как посыл к сращиванию бердской власти и бизнеса в единое целое. Ведь подобное единство чревато не только взятками и расхищением бюджета. Оно зачастую приводит к фактическому захвату власти олигархами, как это было в Бердске совсем недавно (а частично остаётся и поныне). Для тех, кто забыл, напомним известное публичное заявление руководителя Следственного отдела по г. Бердску СК РФ Сергея Копырина (2013 год):

«Сложившаяся обстановка в городе Бердске говорит о том, что есть серьёзная угроза экономической, политической безопасности города. Влияние одного человека (предпринимателя Голубева – автор), имеющего большие материальные ресурсы, стало фатальным. Он может влиять как на экономические, так и на политические процессы принятия решений, которые отражаются на всех жителях города Бердска. Ситуация складывается таким образом, что мы уже не можем скрывать такие факты. Это было бы преступлением перед жителями города».

Надо полагать, глава Бердска Евгений Шестернин, опытный управленец из Новосибирска, прекрасно осведомлён об этих событиях совсем недавнего бердского прошлого. Тем паче поговаривали, будто он делегирован к нам в город, чтобы переломить здешнюю коррупционную ситуацию. Ну, так это или не так, поживём – увидим. Однако в западню удушающих бизнес-объятий, как это было с двумя его предшественниками, Шестернин точно не попадёт. Тёртый калач.

Лыко в строку

Президент России В.В. Путин: «Проникновение к власти представителей бизнеса и решение ими своих групповых и частных интересов создают условия для коррупции в стране в целом… Без борьбы с коррупцией никакого прогресса в сфере экономики невозможно, его не будет. Поэтому это было и остается одной из приоритетнейших задач государства».

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