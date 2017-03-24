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Госдума хочет повысить возраст призывников до 30 лет

В комитете Госдумы по обороне обсуждают возможности изменения законодательства, регулирующего призыв на военную службу, в частности, повышения верхнего предела возрастной планки, заявил «Интерфаксу» в четверг председатель комитета Владимир Шаманов.

«Мы детально обсудили и в целом отметили, что и в Вооруженных силах, и в других силовых структурах проделана большая работа по наведению порядка в плане призыва, однако, вместе с этим нельзя не отметить, что еще имеется большое число уклонистов, не урегулирован вопрос юридической ответственности уклонения от получения повестки на призыв, и также есть вопросы к возрастным ограничениям для прохождения службы», — сказал Шаманов по итогам заседания комитета.

По его словам, «ряд депутатов высказались, что планка в 27 лет мала, и ее надо увеличивать».

«Некоторые предложили 30 лет, чтобы уклонисты были не заинтересованы уклоняться», — отметил глава комитета. Он сообщил также, что «сейчас будет создана рабочая группа».

В четверг на заседании комитета по обороне рассматривалась тема «О вопросах и путях совершенствования законодательства, регулирующего призыв граждан на военную службу по итогам призывов 2016 года».

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Госдума хочет повысить возраст призывников до 30 лет

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 марта 2017 г. [11:15]

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Курьер.Среда.Бердск

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