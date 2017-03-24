За закрытыми дверями прошло обсуждение проектов благоустройства дворов Бердска, претендующих на финансирование из бюджета. Комиссия не пустила послушать выступления участников ни депутатов, ни других жителей, ни прессу. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила депутат горсовета Елена Белова, которая крайне возмущена такой ситуацией.

Напомним, в феврале этого года в срочном порядке в Бердске приняли программу «Формирование современной среды в городе Бердске» в рамках одноименного приоритетного государственного проекта. Этот проект еще называют «предвыборным» или «путинским», так как разработан он по указанию президента РФ Владимира Путина. Кроме того, под госпроект выделено беспрецедентное количество денег из бюджета. Добавим, что участие в программе предусматривает 95-процентное финансирование проекта из бюджета, и пятипроцентное — из личных средств собственников.

Как уже ранее писал «Курьер. Среда. Бердск», из-за накладок по срокам потенциальным участникам программы пришлось в рекордные сроки оформлять заявки на участие и составлять проекты. Депутаты поднимали на обсуждение проблемы, всплывшие в ходе реализации программы. Народным избранникам тогда пообещали прозрачную процедуру даже посоветовали им подключиться к формированию проектов, что многие и сделали.

Несмотря на все препоны, порядка 40 проектов дошли до рассмотрения комиссии.

Утром 23 марта комиссия начала свою работу. Ее председателем стала вице-мэр по городскому хозяйству Лариса Степанова. Зампредом назначили начальника УЖКХ Владимира Захарова. Кроме того, в коллегиальный орган вошли некоторые общественники чиновники и представители парламентских партий. Кстати, состав комиссии менялся два раза.

— Если смотреть со стороны, то вроде бы все демократично, — говорит Елена Белова. Накануне депутатам на электронную почту разослали дома, которые претендуют на участие в программе. И нам было предложено составить рейтинг этих домов. В понимании администрации — это вроде как участие депутатов в формировании списка проектов. Я считаю, что это в принципе неправильно! Каждый депутат ставит в первую очередь дома своего округа. Я знаю проблемы домов Микрорайона. Но я плохо знакома с проблемами домов центра. И поэтому я думаю, что нельзя принимать такой рейтинг! Да я думаю, что никто его и не принимал во внимание. Его просто разослали, и все.

Елена Викторовна, как и многие ее коллеги, думала, что депутатов хотя бы допустят до заседания комиссии без права голоса. Члены горсовета хотели молча послушать выступления жителей, чтобы понимать, насколько объективно комиссия примет решение. И это, по мнению Беловой, был бы как раз тот обещанный шаг к прозрачности: люди бы понимали, какой дом действительно немедленно требует поддержки, а какой может и потерпеть до следующего года (программа рассчитана на несколько лет).

— Депутат представляет интересы жителей, а вопрос решается как раз для жителей. Ранее мне сказали, что можно прийти и послушать. Я пришла, а мне сказали: «Удалитесь, Елена Викторовна!». Мол, здесь работает только комиссия и ведется видеосъемка. А для кого ведется? Я вот не понимаю. Само совещание проходило в малом зале администрации. А мы сидели и ждали в большом. Если у нас открытость, гласность, демократичность, то давайте проведем в актовом зале! Тут ведь и депутаты, и жители! И жители бы послушали. Они бы услышали, что вот в этом доме все гораздо хуже, чем у них, и они бы тогда понимали, что тот дом выбрали справедливо.

Белова не обвиняет комиссию в нечестности и предвзятости, однако она уверена: совещание за закрытыми дверями вызывает у жителей и у депутатов недоверие, порождает различные слухи и домыслы.

Удивлен и неприятно поражен инцидентом и депутат Николай Сычев:

— Был бы Шестернин (глава Бердска Евгений Шестернин находится в отпуске — прим. ред.), он бы не допустил такой закрытости! Это было заседание общественной комиссии. Любое заседание общественной комиссии всегда открыто для депутатов и СМИ, и это даже не обсуждается. А тут — закрыто! Меня это возмутило. Что это за закрытое собрание? К тому же, вызывает удивление, что нет обсуждения действительно общественного. Посмотрите на состав комиссии. В списке 18 человек. Только трое — общественники. И 8 человек чиновников. Зачем чиновники туда? Трех чиновников было бы достаточно. Получается, комиссия была не общественная, а административная. Я это так понимаю.

Сычев называет закрытое заседание комиссии «позором». Как высказался Николай Федорович, Бердск вроде бы и попытался работать по указаниям Москвы и дать жизнь хорошему проекту, но в то же время не обошелся без «местных выкруживаний».

По данным «Портала ЖКХ», видеозапись совещания велась не для публичного пользования. Ее передадут в область. Ведь именно в региональном правительстве предстоит еще раз защитить свои проекты тем, кого отобрала местная комиссия. А их, по предварительным данным, всего девять: Красная Сибирь, 130; Рогачева, 22, 32; Островского, 172, 174; Ленина, 28, 33; Микрорайон, 25; Пушкина, 177. Надо сказать, дома отобрали действительно проблемные. Но неприятный осадок у остальных участников, безусловно, остался.

Зампредседателя комиссии Владимир Захаров считает, что процедура отбора проектов прошла честно и демократично. А иные лица не были туда допущены, чтобы обсуждение прошло максимально откровенно:

— Комиссии надо дать возможность обсудить проект, кого-то поругать, кого-то отклонить. Обсуждение пройдет продуктивно, если каждый сможет высказаться свободно. А диктофоны, камеры — это, получается, уже какое-то давление, правильно? Мы даем каждому участнику высказаться. А под телекамерами, порой, кто-то постесняется высказать свое мнение.

Захаров подчеркнул, что в Бердске жители поучаствовали в программе активнее всех в регионе. Что, по его мнению, свидетельствует: никакого утаивания информации не было. Добавим, что общий бюджет всех реализуемых проектов составит 12 млн рублей.

Состав комиссии:

— Степанова Лариса Владимировна — заместитель главы администрации (по городскому хозяйству), председатель комиссии;

— Захаров Владимир Николаевич — директор МКУ «УЖКХ», заместитель председателя комиссии;

— Назарова Галина Геннадьевна — начальник отдела развития ЖКХ МКУ «УЖКХ», секретарь комиссии;

— Антонов Антон Владимирович — начальник отдела строительства МКУ «УКС»;

— Бадьин Валерий Георгиевич — председатель Совета депутатов;

— Буланкина Альфия Хайруловна — член партии КПРФ;

— Горобец Игорь Петрович — руководитель бердской ячейки ЛДПР;

— Дурыманов Роман Сергеевич — член регионального отделения политической партии Справедливая Россия;

— Золотухина Татьяна Владимировна — начальник отдела энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Бердска;

— Корниевская Ирина Анатольевна — технический директор МУП «КБУ»;

— Линк Юлия Владимировна — начальник отдела общественной приемной Главы города Бердска;

— Пилько Андрей Геннадьевич — член Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

— Прилепский Борис Васильевич — депутат Законодательного Собрания Новосибирской области;

— Родина Зоя Николаевна — депутат Законодательного Собрания Новосибирской области;

— Сагайдак Любовь Андреевна — председатель ОО Бердская МО ВОИ;

— Христенко Раиса Васильевна — председатель городской организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов г. Бердска;

— Чекмазова Анна Владимировна — начальник отдела общественных связей и информации, пресс-центра администрации города Бердска;

— Щербенева Марина Валерьевна — председатель Общественной палаты города Бердска.

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