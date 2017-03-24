В последние лет 30 не хватало книг, рассказывающих об истории города, жителям Бердска.

Почти вся литература о Бердске издана еще в советское время, нового практически не выпускается, совсем недавно рассказывали библиотекари бердской ЦБС. За исключением местных СМИ, в которых выходят статьи о старожилах, о предприятиях и многом другом, говорили они.

Чаще всего для изучения истории Бердска пользовались книгами Виктора Артемова и Дмитрия Платошечкина «Город Бердск. Строительство. 20 век» (издание 2001 года) и Евгения Сметанина «Бердск» (издание 1983 года), в которой прослеживается вся история Бердска, но понятно, что только до 1983 года.

Недавно такая несправедливость была устранена. Уникальную книгу «История Бердска. Избранные статьи. Архивные документы. Воспоминания» выпустил городской историко-художественный музей Бердска.

Тираж книги небольшой — всего восемь экземпляров, это пилотный проект, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» заведующая экспозиционным отделом Наталия Шапенкова.

— Идея выпустить такую книгу зародилась очень давно. У нас нет подобного издания по истории Бердска. Начинается сборник с очерка Федотова «Город на Берди», который был опубликован только в газетном варианте в 70-х годах прошлого столетия. Сочинение интересно тем, что показывает начало истории Бердска с момента освоения территории до 70-х годов ХХ века. В свое время по идеологическим соображениям он не был издан отдельной книгой. У нас есть рукопись Федотова, рецензии на его очерк, поэтому мы решили начать книгу с произведения этого автора, — говорит Наталия Федоровна.

В сборник по истории Бердска вошли не только статьи историков, но и сотрудников музея, их архивные наработки и воспоминания старожилов.

— Думаю, что книга будет полезна всем, кто интересуется историей. Очень часто школьники обращались за консультацией, и нам было просто нечего им предложить, потому что все документы, рукописи находились в разных местах, теперь вот есть такая замечательная книга, — отмечает Шапенкова.

Пока денег городскому музею хватило только на восемь пилотных экземпляров. Но музейщики хотят его растиражировать, чтобы он стал доступным для всех бердчан и всех интересующихся.

По словам Наталии Федоровны, в сборник вошли далеко не все статьи и материалы, которые есть в музее. Следующие сборники включат в себя материалы по разным периодам развития города на Берди. Материалов с лихвой хватит еще на два сборника, уверяет сотрудник музея.

В музей приходят очень много студентов, которые пишут и дипломы, и курсовые по истории города. Теперь они могут воспользоваться материалами сборника «История Бердска. Избранные статьи. Архивные документы. Воспоминания». Но поработать с книгой им придется в помещении музея.

Книга содержит в себе 265 страниц. И ее ценность не только в уникальных документах и материалах, но и в удивительных фотографиях. Которые хочется рассматривать еще и еще.

Современникам будет очень интересно почитать воспоминания старожилов. Окунуться в их жизнь, быт, увидеть их глазами теперь уже затопленный город.

— Нам бы хотелось, чтобы эта книга была в каждой библиотеке, чтобы ее мог приобрести любой желающий. Но все упирается в средства. Издать книгу большим тиражом — недешевое удовольствие. Было бы неплохо, если бы нашелся спонсор. Выпущенный тираж книги сейчас хранится в музейной библиотеке, — говорит Шапенкова.

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