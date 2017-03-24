Сотрудники спецподразделения Службы безопасности Украины возьмут под охрану вдову убитого в четверг в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Марию Максакову и бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева, на встречу с которым российский политик направлялся в момент покушения. Об этом сообщает сегодня, 24 марта, Ъ.

«Сегодня фактически уже принято решение об охране и Пономарева и Марии Максаковой силами спецподразделения СБУ», — сказал генпрокурор Украины Юрий Луценко на брифинге в четверг в Киеве.

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит днем в четверг в центре Киева на углу улицы Пушкинской и бульвара Шевченко возле отеля Premier Palace. По данным украинской полиции, в ходе завязавшейся перестрелки предполагаемый киллер и охранник убитого политика были ранены, их госпитализировали и взяли под охрану.

В середине февраля стало известно, что экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, уехавший на Украину вместе с женой, тоже экс-депутатом от «Единой России», оперной певицей Марией Максаковой, в декабре 2016 года получил украинское гражданство. В интервью украинским СМИ Вороненков, объясняя причины своего отъезда, резко раскритиковал политическую ситуацию в РФ. Также стало известно, что экс-депутат дал украинской Генпрокуратуре показания по делу о госизмене бывшего президента этой страны Виктора Януковича.

В марте 2017 года суд Москвы заочно арестовал Вороненкова в связи с выдвинутыми против него обвинениями в мошенничестве с хищением здания стоимостью 127 млн рублей.

Илья Пономарев, также бывший депутат Госдумы, получил вид на жительство на Украине летом 2016 года. На родине он был лишен депутатской неприкосновенности и стал фигурантом уголовного дела о пособничестве в растрате 750 тыс. долларов фондов «Сколково».

Пономарев также дал украинской прокуратуре показания по делу Януковича, которые затем подтвердил Вороненков.

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