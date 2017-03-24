Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с представителями малого и среднего бизнеса заявил, что не болел в последнее время, сообщает Ъ.

«Да я и не болел»,— ответил он одному из участников встречи — директору некоммерческого партнерства «Объединение добросовестных участников рынка перевозок «Эверест»» Павлу Осееву, который поздравил премьера с выздоровлением.

О болезни господина Медведева сообщил президент Владимир Путин 14 марта. «Эпидемическая ситуация вроде как идет на убыль, тем не менее, ситуация пока еще серьезная. Вот, Дмитрия Анатольевича не уберегли»,— заявил он.

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