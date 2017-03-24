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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с представителями малого и среднего бизнеса заявил, что не болел в последнее время, сообщает Ъ.
«Да я и не болел»,— ответил он одному из участников встречи — директору некоммерческого партнерства «Объединение добросовестных участников рынка перевозок «Эверест»» Павлу Осееву, который поздравил премьера с выздоровлением.
О болезни господина Медведева сообщил президент Владимир Путин 14 марта. «Эпидемическая ситуация вроде как идет на убыль, тем не менее, ситуация пока еще серьезная. Вот, Дмитрия Анатольевича не уберегли»,— заявил он.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 марта 2017 г. [10:30]
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