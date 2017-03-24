Вчера, 23 марта, в 16:22 на улице Ключевая, 55 в Бердске произошел пожар в жилом 9-ти этажном доме. В результате пожара в однакомнатной квартире на кухне огнем поврежден оконный блок и мебель. Из дома эвакуированы 20 человек, 15 человек эвакуировались самостоятельно и 5 человек эвакуировали пожарные при помощи спасательных устройств. На тушение пожара привлекались 4 единицы техники и 13 человек личного состава, сообщили в управлении МЧС по новосибирской области.

Кухня изрядно пострадала от огня, но хозяин горящей квартиры и жильцы целого подъезда девятиэтажного дома спаслись от пожара благодаря своевременной сработке автономного пожарного извещателя. Во время возгорания при появлении дыма сработал датчик: «ревун» разбудил не только крепко спящего хозяина квартиры, звук сигнализации также услышали и соседи по этажу.

Как выяснилось, пожар произошел на кухне, дверь которой была закрыта, но дым сквозь щели просочился в комнату, где был установлен пожарный извещатель, не замедливший оповестить о возникшей опасности. В пожарно-спасательную службу позвонили обеспокоенные соседи.

Оперативно прибыв на место вызова, сотрудники МЧС обнаружили в подъезде сильное задымление, дым с первого этажа поднимался на верхние этажи. На площадке весь покрытый сажей, но живой и здоровый находился хозяин горевшей квартиры.

Специалисты первого звена газодымозащитной службы (ГДЗС) организовали безопасную эвакуацию жильцов подъезда, второе звено ГДЗС провело разведку очага пожара и его тушение. Причина пожара устанавливается. При ликвидации последствий пожара огнеборцы спасли пять человек и эвакуировали 15 человек. Пострадавших нет.

— Извещатель сработал в соседнем с горящим помещении, при закрытых дверях. Если бы прибор был установлен в каждой комнате, то пожар мог быть обнаружен гораздо раньше и имел значительно меньший ущерб. Но самое главное, автономный пожарный извещатель выполнил свою функцию и спас человека, — сообщил начальник 5-го отряда федеральной противопожарной службы по Бердску Константин Рожко.

Автономный пожарный извещатель является самым простым средством для обнаружения пожаров в быту. Этот прибор реагирует громким звуком на дым еще на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами. Извещатель без проводов, работает от батарейки и устанавливается на потолке или в верхней точке стены. В случае возгорания и появления первых признаков дыма извещатель подает сигнал, предупреждающий о том, что случился пожар. Цена устройства несопоставимо меньше, чем последствия от самого небольшого пожара.

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