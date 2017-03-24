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Минюст готовит полный запрет «Свидетелей Иеговы» в России

Приостановление деятельность головной организации «Свидетелей Иеговы» является шагом к полному запрету деятельности этой организации в России, считает член экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте Роман Силантьев.

Минюст в четверг, 23 марта, сообщил, что религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» теперь числится в списке религиозных объединений, работа которых приостановлена «в связи с осуществлением экстремистской деятельности». Окончательное решение о том, запрещать ли работу организации в России, верховный суд примет 5 апреля.

«Да», — ответил эксперт на вопрос РИА Новости, допускает ли он полное прекращение деятельности «Свидетелей» в России.

«Были случаи, когда их лишали статуса юрлица, как, например, в Москве. На данный момент то, что деятельность приостановили — это шаг к признанию их деятельности экстремистской», — добавил Силантьев.

По его данным, в России насчитывается около 165 тысяч членов этой организации. Основной рост членов «Свидетелей Иеговы», по словам эксперта, начался в конце 1980-х годов. «Они довели число своих общин до 409, потом рост прекратился. Некоторые общины были ликвидированы, сейчас (осталось) порядка 400″, — сообщил Силантьев.

«Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» – головная организация, управляющая филиалами «Свидетелей Иеговы» на российской территории. У религиозной организации регулярно возникают проблемы с законом – от судебных постановлений о запрете детальности и ликвидации отделений до штрафов за хранение экстремистских материалов.

Как утверждается на сайте «Свидетелей Иеговы в России», документов о подаче иска Минюстом организация не получала.

5 апреля Верховный суд России примет окончательное решение по поводу работы организации в России.

Председатель руководящего комитета «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» Василий Калин заявил, что Минюст «вознамерился закрыть и объявить преступной целую религию».

«Уже подан иск в Верховный суд России. Они просят высшей меры наказания для всех 396 наших организаций, включая наш управленческий центр. Речь о ликвидации и признании их экстремистскими», — говорится его обращении, опубликованном на сайте организации.

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Минюст готовит полный запрет «Свидетелей Иеговы» в России

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 марта 2017 г. [10:05]

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