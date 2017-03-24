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И эти люди из РПЦ лезут учить наших детей?!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Василий:

Недавно протоиерей В.Чаплин назвал убийство бывшего депутата Госдумы Д. Вороненкова божьим вмешательством. Также, отметил он, Россия — это подложие престола бога, это единственное сегодня государство, которое имеет, по крайней мере теоретически, шанс построить закон и общество на основе божьего закона.

Каким же чудовищным цинизмом звучат эти слова на фоне сообщений об издевательствах над детьми в православных приютах? С ужасом прочитал я сообщение о судебном процессе над православными настоятельницами в Ростове Великом.

И эти люди из РПЦ потом лезут в школу учить наших детей?!

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 марта 2017 г. [10:00]

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Небольшая Облачность, ветер: восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 55%

24 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 54%

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