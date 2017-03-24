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Недавно протоиерей В.Чаплин назвал убийство бывшего депутата Госдумы Д. Вороненкова божьим вмешательством. Также, отметил он, Россия — это подложие престола бога, это единственное сегодня государство, которое имеет, по крайней мере теоретически, шанс построить закон и общество на основе божьего закона.
Каким же чудовищным цинизмом звучат эти слова на фоне сообщений об издевательствах над детьми в православных приютах? С ужасом прочитал я сообщение о судебном процессе над православными настоятельницами в Ростове Великом.
И эти люди из РПЦ потом лезут в школу учить наших детей?!
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 марта 2017 г. [10:00]
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