Террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная в России, взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Теракт произошел в 14.40 по местному времени (17.40 мск) в среду, 22 марта, в одном из самых популярных у туристов мест города.

Машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек и доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Самого террориста после этого застрелил другой полицейский.

В результате теракта, по последним данным, погибли четыре человека, ранены 40. В ходе расследования полиция задержала восемь человек.

Новости smi2.ru