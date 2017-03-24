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Ответственность за теракт в Лондоне взяла на себя запрещенное ИГ

Террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная в России, взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Теракт произошел в 14.40 по местному времени (17.40 мск) в среду, 22 марта, в одном из самых популярных у туристов мест города.

Машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек и доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Самого террориста после этого застрелил другой полицейский.

В результате теракта, по последним данным, погибли четыре человека, ранены 40. В ходе расследования полиция задержала восемь человек.

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Ответственность за теракт в Лондоне взяла на себя запрещенное ИГ

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 марта 2017 г. [09:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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