Сегодня, 24 марта, в 17:00 в бердском ЦСК «Вега» торжественно откроется первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров. Приветствовать участников будет двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов.

В Бердск приехали сильнейшие спортсмены со всей России. На помост выйдут почти 400 участников с 52 регионов страны, сообщили в городском отделе физкультуры и спорта. Известно, что свою команды отправил на бердский турнир и Крым.

На спортивной арене установили огромный помост, дополнительную систему освещения.

Спортивное событие обещает быть зрелищным. Информационное сопровождение мероприятия будут вести центральные телеканалы и СМИ. В фойе будет организована продажа спортивной атрибутики и сувениров.

В крупном турнире будут участвовать и бердские спортсмены: Артем Шалганов (55 кг) и Алексей Ляхов (66 кг). Все желающие могут поболеть и посмотреть борцовские схватки. Вход свободный!

Программа турнира: 24 марта 10:00 – начало соревнований; 17:00 – церемония открытия; 17:30 – финальные схватки в весовых категориях 50, 60, 74 кг.

25 марта 10:00 – начало соревнований; 17:00 — финальные схватки в весовых категориях 55, 66, 84 кг.

26 марта 10:00 — начало соревнований; 14:00 — финальные схватки в весовых категориях 96, 120 кг.

В рамках первенства запланированы соревнования по восьми весовым категориям – до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, до 66 кг, до 74 кг, до 84 кг, до 96 кг и до 120 кг. По итогам первенства России определяются кандидаты в национальную юниорскую сборную для участия в европейских и мировых соревнованиях. Стоит отметить, что поединки будут проходить на помосте олимпийского стандарта.

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