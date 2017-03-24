Вступило в законную силу постановление мирового судьи Сузунского района в отношении 29-летней местной жительницы Юлии Арбузовой.

Административное дело, послужившее основанием для вынесения судьей такого решения, возбуждено прокурором района, сообщил сегодня, 24 марта, старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

Арбузова признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление), за унижение чести и достоинства фельдшера скорой помощи ГБУЗ «Сузунская ЦРБ».

Прокурорской проверкой установлено, что 26 декабря 2016 года в дневное время фельдшер скорой помощи выехала по вызову Арбузовой к ней на дом.

Женщина жаловалась на боль в руке и в грубой форме потребовала увезти её на автомобиле скорой помощи в приемный покой больницы. Когда фельдшер объяснила женщине, что она не нуждается в госпитализации, Арбузова (в состоянии алкогольного опьянения) стала в присутствии иных лиц, находящихся в доме, оскорблять фельдшера нецензурной бранью, выражаясь в адрес фельдшера словами, унижающими ее честь и достоинство.

Вмешательство водителя автомобиля скорой помощи позволило медработнику покинуть жилой дом, после чего она обратилась с заявлением в полицию.

Арбузова вину признала и раскаялась в совершенном правонарушении. Виновной назначен штраф в размере 1000 рублей.

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