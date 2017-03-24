Огромные сугробы, лежащие на центральных улицах Бердска, представляют собой реальную угрозу. Прошедшая зима вошла в тройку самых снежных за последние 100 лет, поэтому есть риск, что снежные завалы останутся лежать до мая.

Ожидается потепление и показатель термометра перейдет в уверенный плюс. Горы снега в два человеческих роста уже начинают таять, образовывая лужи, которые за ночь успевают замерзнуть. Утром пешеходы вынуждены идти по свежему залитому катку, рискуя упасть и получить травму. Из-за снежной зимы возникла угроза затопления улиц, расположенных в низинах.

На проезжей части ситуация не лучше. Водители оказываются посреди ледяного озера.

Особенно много снега лежит вдоль улицы Ленина до пересечения с ул. Кирова, а также в окрестностях школы №10. То, что твориться в частном секторе и во дворах не поддается никакой критике. Люди идут по проезжей части, так как тротуары завалены мокрым снегом и льдом.

Этой весной будьте крайне бдительны. Хмурое зимнее небо уже ушло, но любоваться весенним голубым еще рано. Лучше смотреть под ноги и по сторонам.

Впрочем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», власть пообещала массово вывезти снег с городских улиц в ближайшие выходные — 25 и 26 марта.

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