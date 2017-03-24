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Черные сугробы выше человеческих роста завалили главную улицу Бердска

Огромные сугробы, лежащие на центральных улицах Бердска, представляют собой реальную угрозу. Прошедшая зима вошла в тройку самых снежных за последние 100 лет, поэтому есть риск, что снежные завалы останутся лежать до мая.

Ожидается потепление и показатель термометра перейдет в уверенный плюс. Горы снега в два человеческих роста уже начинают таять, образовывая лужи, которые за ночь успевают замерзнуть. Утром пешеходы вынуждены идти по свежему залитому катку, рискуя упасть и получить травму. Из-за снежной зимы возникла угроза затопления улиц, расположенных в низинах.

На проезжей части ситуация не лучше. Водители оказываются посреди ледяного озера.

Особенно много снега лежит вдоль улицы Ленина до пересечения с ул. Кирова, а также в окрестностях школы №10. То, что твориться в частном секторе и во дворах не поддается никакой критике. Люди идут по проезжей части, так как тротуары завалены мокрым снегом и льдом.

Этой весной будьте крайне бдительны. Хмурое зимнее небо уже ушло, но любоваться весенним голубым еще рано. Лучше смотреть под ноги и по сторонам.

Впрочем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», власть пообещала массово вывезти снег с городских улиц в ближайшие выходные — 25 и 26 марта.

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Черные сугробы выше человеческих роста завалили главную улицу БердскаЧерные сугробы выше человеческих роста завалили главную улицу БердскаЧерные сугробы выше человеческих роста завалили главную улицу БердскаЧерные сугробы выше человеческих роста завалили главную улицу БердскаЧерные сугробы выше человеческих роста завалили главную улицу БердскаЧерные сугробы выше человеческих роста завалили главную улицу БердскаЧерные сугробы выше человеческих роста завалили главную улицу Бердска

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 марта 2017 г. [09:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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Днем: 1 C°, ветер: 1.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 55%

24 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 54%

25 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
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